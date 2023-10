Nordmosambik darf nicht verlassen werden, grausame Terrorübergriffe

Es ist die Geschichte eines Dramas, über das wenig gesprochen wird, das aber stattdessen die internationale Gemeinschaft beunruhigen - und zwar sehr beunruhigen - sollte: Seit 2017 ist der Norden Mosambiks Opfer gewalttätiger Terroranschläge mit einer hohen Zahl von Toten, Verletzten und Vertriebenen durch Ansar al-Sunna, eine islamische Extremistengruppe, die mit ISIS verbunden ist. Die Provinz Cabo Delgado an der Grenze zu Tansania ist die einzige Region Mosambiks mit einer muslimischen Mehrheit und gleichzeitig das rohstoffreichste Gebiet des Landes.

Im Jahr 2011 wurden große Kohlenwasserstoffvorkommen entdeckt und westliche Ölgesellschaften haben mit der intensiven Onshore- und Offshore-Exploration begonnen. In der Region befinden sich aber auch die weltweit größten Minen für rosa Saphire und Rubine.

Die Angriffe auf arme Bauern- und Fischerdörfer haben sich seit letztem Herbst verschärft und fordern nicht nur Hunderte von Todesopfern, sondern treiben auch Tausende von Menschen in die Flucht, darunter viele Frauen und Kinder: 200 000 Binnenflüchtlinge suchen in den Außenbezirken von Pemba, der Provinzhauptstadt von Cabo Delgado, und in der benachbarten Provinz Nampula Schutz.

Die Zeugnisse, die die örtliche Gemeinschaft Sant'Egidio gesammelt hat, die sich der Unterstützung von Flüchtlingen verschrieben hat und im ganzen Land verbreitet ist, auch aufgrund der Geschichte, die die ehemalige portugiesische Kolonie mit der UNO von Trastevere verbindet, sind erschütternd: Der Frieden, der am 4. Oktober 1992 den blutigen Bürgerkrieg zwischen der marxistischen Regierung von FreLiMo und der ReNaMo-Guerilla beendete, wurde in Sant'Egidio vom Gründer der Gemeinschaft Andrea Riccardi und dem heutigen Erzbischof von Bologna Matteo Zuppi ausgehandelt. "Die Milizionäre kamen nachts, inmitten von Schreien und Schüssen: Wir konnten nichts mehr verstehen", sagt Felismino, der einem Massaker entkam und nun mit seiner Familie in Namialo bei Nampula auf der Flucht ist.

"Es gelang uns zu entkommen und uns im Wald zu verstecken, wo wir eine Woche lang blieben. Einige Tage nach dem Angriff kehrte ich in das Dorf zurück, um zu sehen, was noch übrig war. Viele waren enthauptet worden". Noch schlimmer erging es Ruth, die ihren Mann bei dem Angriff in Xitaxi am 10. April verlor und seitdem dank der Hilfe von Sant'Egidio im Lager Metuge in Pemba mit 15.000 anderen Deslocados überlebt hat.

Sie erinnert sich an die schreckliche Nacht, in der die Dschihadisten von Ansar al-Sunna "alle Männer des Dorfes versammelten, die Muslime von den Nicht-Muslimen trennten und Letztere aufforderten, sich ihnen anzuschließen". Diejenigen, die sich weigerten, wurden getötet: 53 Männer, fast alle junge Männer. "Meine Söhne konnten sich in der Latrine verstecken, aber sie sahen alles, was vor sich ging. Die Milizionäre nahmen meinen Mann mit, schlugen ihn und enthaupteten ihn dann".

Woher kommt diese Grausamkeit? Die Geschichte von Ansar al-Sunna ähnelt der anderer radikal-islamischer Gruppen, die in Afrika seit Jahren Terror säen, wie al-Shabaab in Somalia, Boko Haram in Nigeria und Jama'a Nusrat al-Islam wa al-Muslimin' in Mali. Eine religiöse Sekte, die zur Guerilla geworden ist". Die 2014 von einigen salafistischen Predigern gegründete Ansar al-Sunna hatte es in erster Linie auf gemäßigte muslimische Eliten abgesehen, die der Korruption und der Duldung der Macht beschuldigt wurden, und rekrutierte junge Mosambikaner, die von der fehlenden Umverteilung der Einnahmen aus der Ausbeutung der Bodenschätze enttäuscht waren.

Anfang 2020 startete die mosambikanische Regierung eine groß angelegte Gegenoffensive. Doch neben der militärischen Bekämpfung der dschihadistischen Bedrohung muss auch der soziale Hintergrund, der Ansar al-Sunna unterstützt, beseitigt werden. Das zerrissene Gefüge der mosambikanischen Gesellschaft muss wiederhergestellt werden, so wie es Papst Franziskus vor knapp einem Jahr bei seinem Besuch in Mosambik angedeutet hat. Bei einem Treffen auf dem Paviglion Maxaquene mit Tausenden von jungen Menschen, Katholiken, Muslimen und anderen religiösen Gemeinschaften, lud Bergoglio sie ein, "die Herausforderung des Friedens zu leben und ihn heute gemeinsam als Familie zu feiern".

"Unsere Unterschiede sind notwendig", sagte der Papst: "Gemeinsam, so wie ihr jetzt seid, seid ihr der Herzschlag dieses Volkes, in dem jeder eine grundlegende Rolle spielt, in einem einzigen kreativen Projekt, um eine neue Seite der Geschichte zu schreiben, eine Seite voller Hoffnung, voller Frieden, voller Versöhnung."