Die Impfung der Erinnerung, um der antisemitischen Infektion Einhalt zu gebieten. Leitartikel von Marco Impagliazzo

Der antisemitischen Infektion Einhalt gebieten



Diejenigen, die für die Entfesselung dieses x-ten Krieges im Nahen Osten verantwortlich sind, haben auf einen Kampf auf Leben und Tod gesetzt, auf den Tod der "Eigenen" und den der "Fremden": Sie wollen damit die Nichtakzeptanz des "Anderen", die in der Geschichte so viele Tragödien verursacht hat, auf die Spitze treiben. In einem Abgrund der Grausamkeit wird einem Volk, das nicht das eigene ist, jede Form der Anerkennung verweigert und damit die Bedingung der Koexistenz an der Wurzel abgelehnt: Ein Zusammenleben ist unmöglich, ein Nebeneinander zweier Staaten, die so nah beieinander leben, undurchführbar.

Die Ablehnung der Koexistenz ist im Heiligen Land, das in diesen Tagen vom Krieg geplagt wird, dramatisch, aber sie ist fast überall auf der Welt verbreitet. Und wenn wir in der Vergangenheit, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001, Wellen des Anti-Arabismus und der Islamophobie erlebt haben, sind wir heute wieder mit dem Wiederaufleben des Antisemitismus konfrontiert. Es ist ein Feuer, das leider immer unter der Asche der Vorurteile schwelt. Er ist eine der unmittelbaren Folgen des Gaza-Krieges, ein weiteres Beispiel dafür, dass Opposition immer Opposition und Gewalt immer Gewalt erzeugt.

Eine antisemitische Ansteckung, die durch den aktuellen Konflikt ausgelöst wird, aber eigentlich bekannte Züge annimmt, sich wiederholt und seit Generationen ausbreitet. Was in Dagestan geschah, was in diesen Stunden in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in Paris oder Rom sowie in anderen europäischen Städten geschieht, sind allesamt Alarmglocken, die nicht unterschätzt werden sollten. Man darf nicht vergessen, dass der schwere Anschlag auf die Synagoge in Rom im Oktober 1982, bei dem der zweijähriger Junge, Stefano Gaj Taché, getötet und 40 weitere römische Juden verletzt wurden, wenige Wochen nach der israelischen Invasion im Libanon und den Massakern von Sabra und Chatila durch mit Israel verbündete libanesische Phalanxen stattfand.

Wenn schon jede Gewalt geschichtsvergessen ist, so verwischt auch die antisemitische Gewalt die Realität der Tatsachen, indem sie jeden Juden mit Israel oder vielmehr mit der Politik der israelischen Regierung identifiziert. Der Antisemitismus nimmt die Komplexität Israels und die Vielfalt des internationalen Judentums nicht wahr", erklärte Matteo Corradini gestern gegenüber "Avvenire". "Für den Antisemiten gibt es nur den Juden, der über die Jahrhunderte immer derselbe ist, immer ruchlos", fügte der Wissenschaftler hinzu. So wird ein zweijähriges Kind zum Feind und akzeptiert den Kurzschluss der Nazi-Ideologie, eine monströse Verdrehung des Denkens, die auf Rassismus beruht und sich von Identifikationen, Kategorisierungen und Verallgemeinerungen ernährt.

Jedes Volk, jede Kultur hat die Aufgabe, sich von dieser Dynamik zu reinigen. Deshalb ist es heute angebracht, die jüdischen Gemeinden in der ganzen Welt zu umarmen, die verständlicherweise besorgt sind über ein wachsendes Klima der Feindseligkeit um sie herum. Wir müssen uns erinnern und sprechen, unterscheiden und erklären, den Wert der Erinnerung hervorheben. Wir haben das Bedürfnis, dies zu tun. In Zeitungsspalten, in Schulen, in Universitäten, in allen Bereichen unserer Gesellschaft.

Mit der Shoah wurde das lebenslange Zusammenleben von Europäern und Christen in Deutschland, Polen und ganz Europa zerstört. Auschwitz, wo mehr als eine Million Juden ermordet wurden, bleibt die monumentale Erinnerung daran, wohin die Entmenschlichung des Anderen führen kann. Aus dem Schrecken dieses Lagers ist jedoch ein neues europäisches Bewusstsein entstanden, das rassistische, nationalistische und identitätsgeneralisierende Logiken beiseite lässt.

Die Pilgerfahrten zum Gedenken an Auschwitz oder die anderen Vernichtungslager sind ein entscheidender Faktor in der Erziehung und im Bewusstsein Tausender junger Europäer. Leider ist dies, wie Primo Levi in "Die Untergegangenen und die Geretteten" warnte, "geschehen, also kann es wieder geschehen: das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben". "Die Verfolgung, oder etwas, das ihr ähnelt", so Levi weiter, "wartet nur auf den neuen Clown, der sie organisiert, legalisiert, für notwendig und richtig erklärt und die Welt infiziert."

Es muss darauf geachtet werden, dass die legitime Kritik an den Handlungen eines Staates, einer Regierung, einer Gruppe und die Empörung über das Massaker an unschuldigen Zivilisten nicht zum Anlass und Vorwand für neue Gewalt gegen eine Minderheit wird. Wir sind es den jüdischen Gemeinden, die niemals allein gelassen werden dürfen, aber auch uns selbst schuldig, die rassistische Infektion zu vermeiden, unseren Pluralismus zu bewahren und nicht in die Banalität des Bösen zu verfallen, das die Zerstörung des Zusammenlebens mit dem Anderen will.

[Marco Impagliazzo]