Gefangene befreien: 19 Gefangene in Gefängnissen von Beira und Nhamatanda in Mosambik konnten durch den Rechtsbeistand von Sant'Egidio die Haft beenden

Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat im Rahmen ihres Dienstes der Humanisierung der Gefängnisse und der direkten Unterstützung der Gefangenen im September und Oktober erfolgreich zur Freilassung von 19 Gefangenen in der Provinz Sofala, in den Bezirken Beira und Nhamatanda, beigetragen. Drei von ihnen wurden in Nhamatanda und 16 in Beira freigelassen. Leider verstarb einer der Gefangenen, der sich zum Zeitpunkt der Freilassung bereits in einem schlechten Gesundheitszustand befand, kurz darauf im Krankenhaus.



Die Gemeinschaft unterstützt die Zahlung der Gerichtsgebühren, die nach mosambikanischem Recht Gefangenen am Ende ihrer Strafe den Zugang zu einer Bewährungsstrafe ermöglichen. Unter den Freigelassenen befand sich eine Frau aus dem Bezirk Buzi, die Gefahr lief, ihre Haft um weitere drei Jahre zu verlängern, weil sie die Gerichtsgebühren nicht bezahlen konnte. Die Gemeinschaft übernahm auch die Transportkosten und sorgte dafür, dass die Frau in ihren Bezirk zurückkehren konnte.



In der Zwischenzeit setzen die Freiwilligen von Sant'Egidio ihr Engagement durch wöchentliche Besuche in den Gefängnissen fort, um die schwierigen Lebensbedingungen der Gefangenen zu verbessern, die häufig in Einrichtungen leben, die aus der Kolonialzeit stammen und nie erweitert wurden, oft ohne Zugang zu ausreichenden Wasserressourcen und mit begrenzten Lebensmittelrationen. Diese Besuche sind ein grundlegender Schritt zur Wiederherstellung der Würde der Gefangenen, die immer wieder neue Bitten um Hilfe äußern.



