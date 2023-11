Der Fall der Berliner Mauer: die machtvolle Kraft des Gebets bei der friedlichen Revolution

Heute vor 34 Jahren, am 9. November 1989, begann der Fall der Berliner Mauer, der das Ende des Kalten Krieges und den Beginn einer neuen Ära der Freiheit und Einheit für Europa markierte.

Doch was geschah vor dem Fall der Mauer?

Angela Kunze-Beiküfner, Hochschul- und Studentenpfarrerin in Deutschland, erlebte die Tage vor dem Mauerfall hautnah mit.



Bei der Abschlussveranstaltung des internationalen Treffens "Den Frieden wagen", das im September dieses Jahres in Berlin stattfand, erzählte sie, was in den Monaten vor dem Mauerfall geschah.



Im Video kann man dieses äußerst wichtige Zeugnis nochmal anschauen.