Fünf syrische Flüchtlingsfamilien sind durch die humanitären Korridore in Frankreich angekommen. Sie werden von Sant'Egidio und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft aufgenommen und begleitet

Am 10. November 2023 kamen siebzehn syrische Flüchtlinge, darunter fünf Kinder, aus dem Libanon auf dem Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle in Frankreich an. Diese Personen aus fünf Familien, darunter vier mit nur einem Elternteil, lebten unter prekären Bedingungen in Flüchtlingslagern und Unterkünften am Rande von Beirut. Ihre Umsiedlung nach Frankreich wurde durch die humanitären Korridore ermöglicht, eine Initiative, die von Sant'Egidio und den Semaines Sociales de France in Zusammenarbeit mit dem französischen Innen- und Außenministerium organisiert wird.



Seit 2016 haben die Humanitären Korridore die sichere Ankunft von mehr als 6.500 Flüchtlingen in Europa ermöglicht, darunter mehr als 600 in Frankreich seit 2017. Dieses vollständig von der Zivilgesellschaft selbst finanzierte Programm soll Flüchtlinge vor den Gefahren von Menschenhändlern und gefährlichen Seeüberquerungen bewahren, indem es ihnen Wege der Aufnahme und Integration bietet.



Die Familien werden in verschiedenen Regionen Frankreichs untergebracht und erhalten Unterstützung bei der Integration, einschließlich Schulbildung für Minderjährige und Erlernen der französischen Sprache für Erwachsene. Dieses Projekt ist ein international anerkanntes Modell für Solidarität und Integration, an dem mehr als 45 französische Departements und 3.000 Freiwillige beteiligt sind.



Weitere Informationen zu den humanitären Korridoren in Frankreich: www.couloirshumanitaires.fr