Am 10. November wurden die Reliquien der Märtyrer von Boves an die Basilika St. Bartholomäus übergeben, dem Gedenkort für die "neuen Märtyrer"

Die Reliquien von Pater Giuseppe Bernardi und Pater Mauro Ghibaudo, die am 19. September 1943 während des Massakers von Boves ermordet und am 16. Oktober 2022 seliggesprochen wurden, werden feierlich in die Basilika San Bartolomeo all'Isola gebracht, die nach dem Willen des Hl. Johannes Paul II. als Gedenkstätte für die "neuen Märtyrer" dient. Nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 war die Stadt in der Gegend von Cuneo Schauplatz eines Zusammenstoßes zwischen einer SS-Einheit und einer Partisanengruppe und der anschließenden deutschen Vergeltungsaktion, bei der die Stadt in Brand gesteckt und 25 ihrer Einwohner ermordet wurden. Darunter befand sich auch der Pfarrer Pater Bernardi, der von den Nazis aufgefordert wurde, zwei von den Partisanen gefangen genommene deutsche Soldaten freizubekommen, und dann erschossen wurde, sowie Pater Ghibaudo, ein 23-jähriger Pfarrvikar, der erst drei Monate zuvor geweiht worden war und sich in diesen schrecklichen Stunden der Evakuierung von Waisen und Kranken widmete, aber durch Maschinengewehrfeuer erschossen wurde, als er sich bückte, um einem Sterbenden den Segen zu erteilen. Die beiden Priester, die sich der Tragödie, die der ihnen anvertrauten Gemeinschaft widerfuhr, bewusst waren, nahmen die Aufforderung, die Gegend zu verlassen, nicht an und entschieden sich, bis zur Hingabe des Lebens auf ihrem Platz zu bleiben.



An der Zeremonie, die von Mons. Vincenzo Paglia, dem Präsidenten der Päpstlichen Akademie für das Leben, geleitet wurde, nahmen der Pfarrer von Boves, Pater Bruno Mondino, mit dreißig Gemeindemitgliedern, der Rektor der Basilika St. Bartholomäus, Don Angelo Romano, Mitglied der Kommission der neuen Märtyrer, die von Papst Franziskus im Hinblick auf das Jubiläum 2025 eingesetzt wurde, und viele Jugendliche der Gemeinschaft Sant'Egidio teil, die jeden Abend ein Gebet in der Basilika halten. In der Kapelle, die den neuen Märtyrern des Nationalsozialismus gewidmet ist, werden ein Stück verkohltes Holz, mit dem die Nazis den Leichnam von Don Berardi verbrannt haben, und ein Rundschreiben von Don Ghibaudo an die Jugendlichen der Katholischen Aktion, die Soldaten waren, niedergelegt werden.



Weitere Informationen unter www.sanbartolomeo.org