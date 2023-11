Eine Identität für vulnerable Kinder in Mosambik: der UNETCHAT-Preis 2023 für das BRAVO!-Programm von Sant'Egidio

Am 10. November 2023 fand in der Abgeordnetenkammer in Rom die Konferenz "Die Auswirkungen von bewaffneten Konflikten auf Jungen und Mädchen: Forschung und Studie über rechtliche und soziale Aspekte" statt. Die Veranstaltung wurde vom Universitätsnetzwerk für Kinder in bewaffneten Konflikten und dem Institut für politische Studien "S. Pio V" gefördert und vom italienischen Außenministerium kofinanziert.

Bei dieser wichtigen Gelegenheit wurden mehrere Initiativen geehrt, die sich für den Schutz von Kindern in der Welt ausgezeichnet haben. Zum Abschluss der Arbeiten wurde das BRAVO!-Programm der Gemeinschaft Sant'Egidio mit dem "2023 Universities Network for Children in Armed Conflict Award" ausgezeichnet. Der Preis wurde insbesondere für die in der Provinz Cabo Delgado geleistete Arbeit zur Ausstellung von Geburtsurkunden und Ausweispapieren an Binnenflüchtlinge verliehen, die auf der Flucht verloren oder zerstört wurden.



Americo Sardinha, Leiter des Bravo!-Programms in Mosambik, nahm den Preis dankend entgegen und widmete ihn allen gefährdeten Kindern in Afrika, die Gefahr laufen, ohne legale Identität am Rande der Gesellschaft zu stehen. Diese Kinder sind der Gefahr ausgesetzt, von kriminellen Organisationen ausgebeutet zu werden oder an den Kriegen teilzunehmen, die in vielen Ländern des Kontinents wüten.