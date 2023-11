Ein Zug durch die Stadt erinnert in Barcelona an die Pogrome vom 9. November 1938

Einmal mehr erinnerte Sant'Egidio in Barcelona mit einem Gedenkmarsch durch die alten Straßen des Raval und des alten jüdischen Viertels von Barcelona an die "Reichspogromnacht". "Keine Zukunft ohne Erinnerung" - so lautete das Motto. Dazu kam ein Volk, insbesondere die neuen Generationen zusammen mit den "Neu-Europäern" unterschiedlicher Herkunft, Religion und Kultur, um nicht zu vergessen.



Die tragische Erinnerung an die Shoah hilft uns, uns an der Zukunft zu orientieren, Verantwortung für sie zu übernehmen und eine universale Geschwisterlichkeit in unserer Stadt und in der ganzen Welt zu pflegen. Am Ende des Schweigemarsches hielten Vertreter der Institutionen (Stadtrat von Barcelona, Generalitat de Catalunya und Ombudsmann von Katalonien) sowie der Jüdischen Gemeinde und der Gemeinschaft Sant'Egidio Reden. Es wurde betont, wie wichtig es ist, zusammenzuleben und niemals ein Volk, eine Gemeinschaft oder eine Person allein zu lassen.



Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 war ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab, eine Erinnerung, die nicht vergessen werden kann und die von Generation zu Generation weitergegeben wird und die uns immer noch anspricht. "Die Erinnerung", so erinnerte Marco Impagliazzo kürzlich in einer Veröffentlichung, "ist ein Impfstoff, um die antisemitische Ansteckung zu stoppen. Die Nacht der zerbrochenen Glasscheiben, eine Nacht der Angst und der Gewalt für Juden und ein Vorspiel für viele andere, wurde durch Hassreden, die Verbreitung von Rassengesetzen, hetzerische Propaganda, Fake News und die Gleichgültigkeit vieler anderer vorbereitet. In dieser Nacht wurde der Weg nach Auschwitz mit der Deportation von Juden während des Zweiten Weltkriegs und dann dem Holocaust geebnet. Ein Ungeheuer, das keinen Unterschied zwischen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder alten Menschen machte. Die Nazi-Ideologie wurde akzeptiert, ein monströser Kurzschluss des Denkens, der sich aus Identifizierungen, Kategorisierungen und Verallgemeinerungen speiste, die den Rassismus und die Eliminierung des Anderen, des Andersartigen schürten."