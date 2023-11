"Den Frieden wagen" - das Treffen in Togo. Eine interreligiöse Brücke

"Den Frieden wagen" - das Treffen von Berlin erreicht auch Lomé in Togo.



Am 11. November fand in der Hauptstadt Togos ein interreligiöses Treffen statt, an dem über 300 Personen teilnahmen und über das in den lokalen Medien und im nationalen Fernsehen ausführlich berichtet wurde. Es ging um das Thema Frieden und Koexistenz in der Region Westafrika und in der Nähe der Sahelzone, die eine besorgniserregende Zunahme von Terroranschlägen und sozialer und politischer Instabilität erlebt.



Zahlreiche Delegationen waren anwesend: die katholische Kirche mit dem Apostolischen Nuntius und dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, die methodistische Kirche und die presbyterianische Kirche, die muslimische Union, die Föderation der Vodou-Kulte, Vertreter der orientalischen Religionen sowie verschiedene Vertreter aus dem Bereich der Diplomatie und des togoischen Staates.



Nach einer Eröffnungszeremonie, die im Namen der Gemeinschaft Sant'Egidio von Daniel Yehouessi eingeleitet wurde, fanden zwei Podiumsdiskussionen statt: "Religionen, sozialer Zusammenhalt und gewalttätiger Extremismus", bei denen bekräftigt wurde, dass Konflikte niemals durch religiöse Motive gerechtfertigt werden können. Dann das Forum "Den Friedensaufbau mit jungen Menschen wagen", mit Blick auf die junge Bevölkerung, die oft durch radikale Gewalt oder Emigration aus Mangel an Zukunft in Versuchung geführt wird.



Kinder aus den Schulen des Friedens verlasen den Appell des internationalen Treffens von Berlin und übergaben ihn den anwesenden Vertretern.