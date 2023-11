"Wende dein Angesicht von keinem Armen ab": Sonntag 19. November - 7. Welttag der Armen mit dem Papst, von Rom bis in die Welt

"Wende dein Angesicht von keinem Armen ab" (vgl. Tob 4,7). Der Welttag der Armen ist ein wichtiger Moment für die Kirche, der die zentrale Bedeutung des Evangeliums bei der Aufnahme der Bedürftigen und beim Dienst an den Armen hervorhebt. Die Geschichte von Tobit aus dem Buch Tobit, der trotz seines Leidens und des Verlusts seines Augenlichts weiterhin Taten der Barmherzigkeit vollbringt, ist ein starkes Beispiel dafür, wie man den Glauben durch konkrete Werke der Nächstenliebe leben kann. Diese Geschichte lehrt uns, nicht von den Armen wegzuschauen, sondern in ihnen das Antlitz Christi zu erkennen und mit konkreten Taten und persönlichem Engagement zu antworten. Der Tag lädt uns ein, darüber nachzudenken, wie unser Glaube im Dienst an anderen, insbesondere an den Bedürftigsten, gelebt wird. Armut ist dabei nicht nur in materieller, sondern auch in geistlicher und beziehungsmäßiger Hinsicht zu betrachten. Er fordert uns auch auf, die neuen Formen von Armut und Ungerechtigkeit in der Welt zu erkennen und zu bekämpfen und eine Kultur der Solidarität und des Teilens zu fördern.

Botschaft von Papst Franziskus zum "Tag der Armen 2023".



Am Sonntag, den 19. November, begeht die Gemeinschaft Sant'Egidio weltweit den siebten Welttag der Armen, der von Papst Franziskus ausgerufen wurde.

In einer Zeit, die von so vielen Kriegen geprägt ist, von Syrien über die Ukraine bis hin zum Konflikt im Heiligen Land, ist der Welttag der Armen dank des Beitrags so vieler Freiwilliger eine Gelegenheit, eine Botschaft der Hoffnung zu verbreiten, die von der Solidarität ausgeht.



In Rom wird die Gemeinschaft zusammen mit einer Gruppe von Obdachlosen, Behinderten und älteren Menschen, mit denen sie sich das ganze Jahr über anfreundet, an der Feier im Petersdom teilnehmen, und von 12 bis 14 Uhr wird in der Mensa von Via Dandolo eine Gruppe von "Neu-Europäern" (die ursprünglich aus verschiedenen Ländern stammen und jetzt integriert sind) mit den Armen zu Mittag essen.



Anlässlich dieses Tages schließen sich die Gemeinschaften von Sant'Egidio überall auf der Welt dem Aufruf von Papst Franziskus an und feiern Momente des Gebets und der Solidarität mit den Armen.



Veranstaltungen von Sant'Egidio in der Welt (die Liste wird laufend aktualisiert)



ROM

Sonntag, 19. November

Mittagessen mit den Armen in der Mensa von Via Dandolo



In den Gemeindezentren in den Vororten: Mittagessen mit den Armen nach den Eucharistiefeiern



WÜRZBURG

Sonntag, 19. November, 11.00 Uhr Gottesdienst in der Marienkapelle

anschließend Mittagessen mit den ärmeren Freunden in der Mensa der Gemeinschaft

MÜNCHEN

Sonntag, 19. November - 17.00 Uhr

Dominikuszentrum (München-Nord)



AVERSA

Samstag, 18. November

Kirche Santa Maria Assunta, Via Castello



PADUA

Sonntag, 19. November

Immacolata-Kirche, 11.30 Uhr



TREVISO

Sonntag, 19. November

Kirche von San Martino, 18.00 Uhr



AMSTERDAM

Sonntag, 19. November

Kirche von Moses und Aaron, 11 Uhr



BUDAPEST

Sonntag, 19. November

Kirche St. Petrus Canisius

Mittagessen mit den Armen



MEXIKO-STADT

Sonntag, 19. November

Pfarrei Votiva, 13.30 Uhr

Mittagessen mit den Armen



MADRID

Sonntag, 19. November

Kirche Nuestra Señora de las Maravillas

Messe unter dem Vorsitz von Kardinal Carlos Osoro

WARSCHAU

Sonntag, 19. November

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Warszawie - ore 10:30 , 13 , 17

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce - 8, 10, 12, 18 Uhr und Liturgie der Gemeinschaft um 20.00 Uhr