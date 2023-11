Papst Franziskus hat Don Giorgio Ferretti zum Erzbischof von Foggia-Bovino ernannt. Herzliche Glückwünsche von der Gemeinschaft Sant'Egidio zum neuen Amt

Die Gemeinschaft Sant'Egidio wünscht Pfarrer Giorgio Ferretti, Mitglied der missionrischen Bruderschaft Sant'Egidio und bisher Pfarrer der Kathedrale von Maputo, zu seiner Ernennung zum Erzbischof von Foggia-Bovino viel Kraft und Verbundenheit im Gebet.



Aus dem Bulletin des vatikanischen Presseamtes



Der Heilige Vater hat Pfarrer Giorgio Ferretti aus dem Klerus der Diözese Frosinone-Veroli-Ferentino, derzeit fidei donum in Mosambik, zum Metropolitanerzbischof von Foggia-Bovino (Italien) ernannt.



Curriculum vitae



S.E. Mons. Giorgio Ferretti wurde am 27. November 1967 in Genua, in der gleichnamigen Erzdiözese, geboren. Er schloss sein Studium der Philosophie an der Universität Genua ab und erwarb nach einigen Erfahrungen als Religionslehrer in Genua ein Lizenziat in Dogmatischer Theologie an der Päpstlichen Universität Urbaniana in Rom.

Er wurde am 6. November 2004 zum Priester für die Diözese Frosinone-Veroli-Ferentino geweiht und ist Mitglied der missionarischen Bruderschaft Sant'Egidio.



Er hat bisher folgende Ämterr übernommen: Pastorale Mitarbeit an der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom (2004-2008); Verantwortlicher für die Beziehungen zu Südafrika, Lesotho, Swasiland und Botswana für die Gemeinschaft Sant'Egidio (seit 2005); Sondersekretär des Bischofs von Frosinone-Veroli-Ferentino (2008-2016); Leiter des Büros für Ökumene und interreligiösen Dialog derselben Diözese und Mitglied des Diözesanpastoralrats (2009-2016); Assistent der Katholischen Ärztevereinigung der Provinz Frosinone (2010-2016); Assistent der Vereinigung der Pfadfinder Europas (2012-2016); Mitglied der Ethikkommission des Asl von Frosinone (2013-2015); Pfarrer in solidum der Kathedrale Santa Maria Assunta, Ss. Annunziata und San Benedetto in Frosinone (2013-2016); Leiter der Diözesankantine für die Armen (2014-2016).



Seit 2017 ist er Fidei-Donum-Priester in der Erzdiözese Maputo, Republik Mosambik, Pfarrer der Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição und Mitglied des Presbyterialrats.