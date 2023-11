Die Weihe eines ständigen Diakons von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Indonesien schließt die Einkehrtage "Die Freude des Evangeliums in Asien" ab

Mit der Liturgie in Santa Maria in Trastevere in Rom zum Welttag der Armen endeten die Einkehrtage "Die Freude des Evangeliums in Asien" der Vertreter von Gemeinschaften aus verschiedenen asiatischen Ländern. Es war eine Zeit des Zuhörens, des Austauschs und der Gemeinschaft, die von der Freude der Begegnung zwischen den Gemeinschaften geprägt war, die trotz der weit voneinander entfernten kulturellen und sprachlichen Kontexte in tiefer Einheit und Geschwisterlichkeit verbracht wurde.



Die Liturgie, der Bischof Ambrogio Spreafico vorstand, wurde durch die Weihe von Erlip Vitarsa von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Jakarta zum Ständigen Diakon der missionarischen Bruderschaft Sant'Egidio bereichert. Die Anwesenheit von Bischof Vitus Rubianto aus der Diözese Padang, einem langjährigen Freund der Gemeinschaft, unterstrich die tiefe Verbundenheit, die zwischen der Gemeinschaft und Indonesien besteht.