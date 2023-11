Zwei Tage, um zu betonen: "NEIN zur Todesstrafe": die Konferenz "Städte für das Leben" am 29. November auf dem Kapitol und am 30. November um 18.00 Uhr die Kundgebung am Kolosseum

In Rom findet am 29. und 30. November das Treffen der "Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe" statt, eine zweitägige Veranstaltung über den Einsatz für die universale Abschaffung der Todesstrafe.

Am 29. November, um 17 Uhr, Internationale Konferenz in der Sala della Protomoteca auf dem Campidoglio



Redner



Roberto Gualtieri, Bürgermeister von Rom

Mario Marazziti, Gemeinschaft Sant'Egidio

Emile G. R. Nakombo, Bürgermeister von Bangui - Zentralafrikanische Republik

Fatime Zara Douga, Bürgermeister von Ndjamena - Tschad

Gary Drinkard, aus der Todeszelle in Alabama entlassen - USA

Suzana Norlihan Binti Alias, Anti-Todesstrafen-Aktivistin - Malaysia



Am 30. November um 18 Uhr leuchtet das Kolosseum gegen die Todesstrafe in der Welt



An der Veranstaltung nehmen teil:



Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio

Miguel Gotor, Stadtrat für Kultur der Stadt Rom

Fatime Zara Douga, Bürgermeisterin von Ndjamena - Tschad

Gary Drinkard, aus der Todeszelle in Alabama entlassen - USA





Beide Veranstaltungen werden live auf der Homepage und auf unseren sozialen Kanälen übertragen.