Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung, eine große Ressource an Menschlichkeit, Zuneigung und Kultur

Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen, der 1981 von den Vereinten Nationen mit dem Ziel eingeführt wurde, die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf eine vollständige Integration zu fördern.

Die Arbeit der Vereinten Nationen führte dann 2006 zur Verabschiedung des UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das die Rechte und das Wohlergehen von Menschen mit Behinderungen weiter fördert und den Gleichheitsgrundsatz sowie die Notwendigkeit bekräftigt, ihre volle und wirksame Teilhabe an den politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen der Gesellschaft sicherzustellen. Die Konvention wurde von 175 Ländern ratifiziert. Italien hat es 2009 ratifiziert.

Seit den frühen 1980er Jahren setzt sich Sant'Egidio für Menschen mit Behinderungen ein.

Das Recht auf Arbeit:



Menschen mit Behinderungen stellen eine Ressource in der Arbeitswelt dar, aber die Schwierigkeiten, auf die sie stoßen, sind ein deutliches Zeichen für die mangelnde soziale Eingliederung dieser Menschen. Durch die Gründung der der italienischen "Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro" durch die Gemeinschaft Sant'Egidio konnte 1991 in Rom zunächst eine kleine Sandwich-Bar und einige Jahre später ein richtiges Restaurant im Herzen von Trastevere zu eröffnen, die Trattoria de Gli Amici, die als vorbildliches Beispiel für die Eingliederung in die Arbeitswelt gilt. Die Investition in die Gastronomie hat sich als Erfolg erwiesen und ein inspirierendes Modell für verschiedene Erfahrungen in Italien und Europa geschaffen. Im Jahr 2017 wurde Amici Coffee & Books in Antwerpen, Belgien, gegründet. Im Jahr 2022 wurde ein Gastronomiebetrieb in einem neuen Kochzentrum eingerichtet, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu erweitern. Am 1. Dezember dieses Jahres wurde die zehnte Ausgabe des Ausbildungskurses "Valgo anch'io" für Küchen- und Esszimmerassistenten eingeweiht.

Die Kunstwerkstätten sind Ausbildungsstätten, in denen Menschen zusammenarbeiten, um künstlerische Techniken zu erlernen, zu studieren, sich auszutauschen und zu kommunizieren. Die Suche nach den eigenen Fähigkeiten und Potenzialen hat viele Menschen mit Behinderungen in erster Linie zu der Möglichkeit der Kommunikation (auch mit Hilfe von Technologie und IT-Mitteln) sowie zu einem Prozess der Aneignung personalisierter Ausdrucks- und Kunstcodes geführt. Die betroffenen Menschen haben in zunehmendem Maße eine tiefgreifende Fähigkeit zum Verständnis der Realität bewiesen, indem sie ihr eigenes Urteilsvermögen, ihr Denken und ihre Sicht der Welt entwickelt haben. Im Video, das die Ausstellung DIS/INTGRATION an der Universität Catania vorstellt, erklärt der Künstler Ivan Crnic auf eindrucksvolle Weise, wie die Kunst und die Methoden der gemeinsamen Nutzung von Ausdrucksmöglichkeiten die entscheidenden Elemente sind, um verborgene oder nicht ausgedrückte Energien zum Vorschein zu bringen.

Die Botschaft des Papstes für den 3. Dezember: "Öffnet euch für die Talente der Menschen mit Behinderungen [...] sowohl in der Gesellschaft als auch im Leben der Kirche..."



"Jesus als Freund" und "Das Evangelium für alle", die Titel der beiden Bände, die den Katechesen für Menschen mit Behinderungen gewidmet sind, fassen das Engagement und den kirchlichen Weg, den Sant'Egidio seit mehr als 40 Jahren mit Menschen mit Behinderungen geht, gut zusammen. Durch personalisierte Katechese und Kommunikationsmethoden, die die Schwierigkeiten jedes Einzelnen berücksichtigen, werden Menschen mit Behinderungen bei der Vorbereitung auf die Sakramente und eine dauerhafte christliche Ausbildung begleitet. In Neapel halten der Bischof und die gesamte Diözese seit 2007 am ersten Adventssonntag Firmungen für Menschen mit Behinderungen und setzen damit ein Zeichen der Aufmerksamkeit.



Am 3. Dezember wird Monsignore Mimmo Battaglia in der Kathedrale von San Gennaro 14 Jugendlichen, die einen Vorbereitungskurs bei der Gemeinschaft absolviert haben, das Sakrament spenden. Freunde Jesu zu sein und diese Freude so vielen mitzuteilen, bezeugt, dass nur durch die Einbeziehung der Schwächsten eine menschlichere Gesellschaft für alle entstehen kann. Man soll "Wir" und nicht "die anderen" sagen, fordert Papst Franziskus, um die volle Beteiligung der Gläubigen mit Behinderungen am Leben der Kirche zum Ausdruck zu bringen.