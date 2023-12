Homilie von Kardinal Matteo Zuppi bei der Bischofsweihe von Don Giorgio Ferretti

Zweiter Adventssonntag Jesaja 40,1-5.9-11, 2 Petrus 3,8-14,Markus 1,1-8



"Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen. Volk Gottes, mach dich bereit. Höre auf ihn, und dein Herz wird sich freuen", heißt es in der Antiphon dieses zweiten Adventssonntags. Der Advent hilft uns, unter allen Umständen und in allen Jahreszeiten unseres schnellen Lebens in dem Garten, der heute in der Wüste blüht, die Fülle zu sehen, die wir in der Fülle des Reiches Gottes sehen werden. Und er lädt uns ein, immer wieder neu zu beginnen, Wege zu ebnen und Täler zu füllen.



Das ist Advent: Jemand kommt und wird kommen, ist gekommen und hilft uns, auf seine Rückkehr zu warten. In einer bedrohlichen Welt, überhängend und voller Fallstricke, wird Hoffnung geweckt, nicht das Überleben oder eine immer wieder zu bestätigende Hypothese, sondern eine Zukunft, die aufgebaut werden kann, weil er kommen wird. Der Advent vertreibt den Pessimismus, er befreit uns von unnützen Diskussionen und ständigem Blick auf uns selbst, damit wir unsere Herzen für den anderen öffnen, der kommt. Der Advent beginnt immer damit, dass das Kleine groß wird. Gott selbst, der Größte, kommt im Kleinen, im bescheidenen Leben von Bethlehem, wie in Greccio, vor achthundert Jahren, unter den Minores, die für die Einflussreichen bedeutungslos waren. Und doch haben sie Jesus gesehen! Der Herr schenkt uns in dieser Bischofsweihe von Giorgio Ferretti so viele Zeichen seiner Gegenwart in unserer Menschlichkeit. Mögest du immer der Mann des Advents sein, der fähig ist, die Schönheit Gottes zu zeigen und nicht müde wird, auf ihn zu warten, mit einem Herzen, das nicht aus Opferbereitschaft wach ist, sondern weil es in der Liebe ist, voller Liebe.



Giorgio ist ein Sohn der Gemeinschaft Sant'Egidio, ein Missionar in Mosambik, den der Papst zum Erzbischof der Diözese Foggia Bovino gewählt hat. Ich grüße Erzbischof Vincenzo Pelvi und ich glaube, ich spreche im Sinne aller, wenn ich ihm für seinen Dienst in diesen Jahren danke, die für Ihre schöne Stadt, die von so vielen tiefgreifenden Problemen geplagt wurde, sicher nicht einfach waren. Die Kirche wird weiterhin ein Same der Zukunft, des wahren Lebens, eine Arche des Schutzes für alle in der Flut der Ungerechtigkeit sein, besonders für die Ärmsten, denn sie ist eine Familie, in der niemand ein Fremder ist. Giorgio, sei immer glücklich, dort zu ernten, wo andere gesät haben, so viele, angefangen bei den Heiligen, die der Kirche und der Welt so viel gegeben haben. Ich begrüße auch Salvatore de Giorgi und danke ihm, ein großer Kardinal! Domenico Umberto D'Ambrosio, Francesco Pio Tamburino, die uns im Gebet begleiten. Und ihr sät immer mit heiterer Zuversicht, denn der Same Christi und seiner Liebe ist fruchtbar in den Herzen der Menschen, er wird immer Früchte tragen. Ich bin sicher, dass Giorgio seinen Enthusiasmus, den ich seit seiner Kindheit kenne, jetzt reif, aber nicht lauwarm, genährt von Geschwisterlichkeit, Gebet und Dienst, in einer tief spirituellen und gelassenen materiellen Dimension einbringen wird.



Die Schule des Friedens in Begato hat dich gelehrt, die Kleinen überall zu lieben, eine Liebe zu suchen, die einzigartig und universal, besonders und allgemein ist. Christian, den du frühmorgens zur Schule begleitet hast, weil er sonst nicht hingegangen wäre, hast du in so vielen Kleinen gefunden, an so vielen Orten, in den "meninos da rua von Maputo", und du wirst ihn in denen finden, die du in Foggia treffen und sehen wirst, die den Glauben und das Leben suchen. Wir sind hier in dieser 1700 Jahre alten Kathedrale von Rom, die wahrhaftig mater omnium ecclesiarum ist, um den Stuhl Petri, der der Kirche vorsteht. Physisch sind wir wie um den Altar versammelt, und wir sind umgeben von den zwölf Aposteln, alle mit der Friedenstaube, die wie viele Türen sind, um in die Gemeinschaft einzutreten, die Jesus in ihrem Zentrum hat, von wo aus sie aber hinausgeht, um allen zu begegnen, bis an die Enden der Erde, in alle Richtungen.



Wir sind heute so viele, und es ist eine Freude, durch diese Weihe eine neue Kraft, eine neue Prophezeiung, einen neuen Anstoß zur Weitergabe des Evangeliums an die Welt zu empfangen. Die Kirche ist immer neu, eine Dirne, wie sie ist, mit Grenzen und Sünden, aber Braut Christi, ohne Flecken und Falten, von strahlender Schönheit, Fürsprecherin der Gnade und Vorbild der Heiligkeit. In einer Welt, die zur Wüste verkommen ist, braucht es Propheten, die das Kommen Jesu herbeirufen, sein Weihnachten, das die Geschichte verändert.



Der Papst hat Sie aus Mosambik ausgewählt, in gewisser Weise auch vom Ende der Welt, einem Land, das uns sehr am Herzen liegt, das wir seit vielen Jahren lieben, wo wir die Pandemie des Krieges gesehen haben, aber auch den Tanz des Friedens, die Freude des wiedergeborenen Lebens, wo das scheinbar Unmögliche möglich geworden ist, wie der Sieg über den Krieg und die Genesung von AIDS, wo wir lernen, gegen die unglaubliche Saat der Gewalt zu kämpfen, die wieder auftaucht, eine Schlange, die zubeißt, um die Herzen, den Verstand und die Hände der Menschen zu bewaffnen. Die einfache und wahre Prophezeiung des kommenden Herrn hat die schwache Gemeinschaft stark genug gemacht, um den Weg für Frieden und Heilung zu ebnen.



Heute wirst du wieder in den Süden gesandt, aber nach Italien, einem Land mit einer uralten Tradition, in dem das Evangelium tiefe Wurzeln hat, aber auch, wo es die immer wieder überraschende Freude eines Hauses erlebt, das wir bauen können, eines Schatzes, den man auf dem Feld findet und für den man alles hergeben soll, eine Sendung, die immer wieder neue Grenzen öffnet. Wir brauchen heute Propheten in einer Welt, die zur Wüste geworden ist, die sich an ein Meer gewöhnt, das zum Friedhof geworden ist, in einer Welt, die akzeptiert, dass die Ungleichheiten wachsen, in der die Menschen immer noch die Kunst des Krieges praktizieren und die Kunst des Friedens verachten, die nicht weiß und nicht will, dass der Lanze zum Winzermesser wird, die nicht glaubt, dass der Wolf beim Lamm wohnt und die sich deshalb verschließt oder voller Angst und Gewalt wird.



Dieser Anfang für euch und für die Diözese Foggia Bovino ist geprägt von der Gestalt Johannes des Täufers, dem größten aller Propheten, wie Jesus sagt. Alle Propheten haben die Ankunft Jesu vorbereitet, des Erwarteten, des Himmels, der auf die Erde kommt, des Ewigen, der in die Zeit eintritt, des Friedens, der den Drachen des Bösen besiegt. In unserer schwierigen Zeit braucht es überall auf der Welt und auch in unserem Land eine klarere, stärkere, anziehendere, einfachere und klügere menschliche Prophetie, um die Herzen, die zu sehr verhärtet sind, wieder aufzurichten, die Augen zu öffnen und zu sehen, anstatt zu schlafwandeln. Der Bischof ist wie der Täufer ein Prophet, der den Weg für den Herrn bereitet. Euer Weg führt durch Foggia. Wir haben den Anfang des Evangeliums gehört, das wir in Kürze über euch legen werden, und ihr lasst euch nur davon leiten und inspirieren, mit all der Freiheit und dem Geist, dem Herzen, der Seele, die es inspiriert und inspirieren wird. Für dich ist es auch der Beginn eines neuen Lebens, einer neuen Verantwortung. "Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her: er wird dein Leben vorbereiten", das Leben des Herrn.



Es gibt einen schönen Brief, den ein französischer Prälat an Bischof Pie, den neu ernannten Bischof von Poitiers, schrieb und den Johannes XXIII. in sein Tagebuch kopierte. An einer Stelle schreibt der Verfasser: "Belebt unseren Herrn wieder! Man möge hinter euch hersagen: 'O! Es ist Jesus, der auf die Erde zurückgekehrt ist, um mit den Menschen zu sprechen.' Lächle allen zu, den Reichen und den Armen, den Armen und den Reichen gleichermaßen; oder wenn du eine Ungleichheit zulässt, dann zugunsten der Kleinen, die dieses Almosen am meisten brauchen... Halte deinen Stil elegant, edel, fein, so klar wie dein Denken. Erklärt vor allem den göttlichen Text in der Weise der Jahrhunderte (!): er ist fruchtbar und unendlich vielfältig. Beschränke dich nicht auf griechische und römische Formen: sie sind ein guter Teil der Schönheit; aber die vollständige Schönheit ist nur in den heiligen Büchern. Seid von Athen, seid von Rom: aber vor allem seid von Jerusalem. Predigt den Gläubigen, so lange es eure Gesundheit erlaubt. Aber predigt auch den Priestern: Ich würde es gerne sehen, wenn ihr ihnen predigt. Denn, o mein Gott, wie viele fade Mittelmäßigkeiten sind manchmal mit diesem Amt betraut. Man muss andererseits selbst Seelsorger und Väter sein, um sie gut zu lehren. Macht es wie die Sonne: Zeigt euch eurem Volk, aber ohne euch zu verausgaben. Legt von Zeit zu Zeit einen Schleier des Geheimnisses über den Stern eures erhabenen Charakters, ohne ihn zu verdecken. Ich kehre zu dem Wort zurück, das die Grundlage der Heiligkeit eines Bischofs ist: ahmt die Güte (ich verehre dieses Wort), die Freundlichkeit und die Sanftmut des Sohnes Gottes nach. Verbringt eure Zeit damit, Gutes zu tun: Heilt jede Schwäche und jedes Gebrechen; evangelisiert das Reich Gottes in den Dörfern und Städten; legt den kleinen Kindern die Hände auf und lächelt den Müttern heilig zu. Besuche Krankenhäuser, ohne deine zerbrechliche Gesundheit zu gefährden". (Tagebuch der Seele, S. 83).



Erinnern Sie sich auch an den sehr konkreten Hinweis von Papst Franziskus: der Bischof geht seinem Volk voraus, vor allem im Gebet, andere bleiben in der Mitte, um die Kreisförmigkeit und den Reichtum der Gemeinschaft zu schmecken und zu beleben, andere bleiben zurück, um den Weg des Volkes zu begleiten, um nach den Zurückgebliebenen zu schauen und nach dem Gespür, das das Volk Gottes hat, um neue Wege zu finden. Und du genießt immer die Brüderlichkeit der Bischöfe, die in so großer Zahl aus Apulien gekommen sind, mit denen du dich vergleichen und stärken kannst.



Möge Johannes der Täufer mit seiner Wesentlichkeit dich immer begleiten und dir helfen, auf Jesus hinzuweisen, der kommt, dessen Sandalenschnürung wir nicht würdig sind, zu öffnen, und der uns dient, indem er uns die Füße wäscht, damit wir lernen, dies miteinander und immer mit Freude zu tun. Euer Motto ist genau das: Es gibt mehr Freude am Geben als am Nehmen. Nicht Melancholie und subtiler Pessimismus, denn nur im Geben, im Verlieren, finden wir das Hundertfache, das nur aus Liebe und nicht aus Verdienst gegeben wird.



Mögen Maria Assunta und die Vetere-Ikone dich beschützen. Der Heilige Wilhelm und der Heilige Pilger mögen dich beschützen. Bete für dich Fortunato Maria Farina, den wir hoffen, dass er bald gesegnet wird, und auch all die vielen Heiligen nebenan in dieser schönen Kirche von Foggia Bovino. Mögen Sie von Don Tonino Bello getröstet werden, der als starker Bischof darauf bestand, dass "wir heute große Dinge brauchen, nicht kleine lindernde Mittel; es genügt nicht, Pillen zu haben, die unser Fieber für eine Minute wegnehmen, es genügt nicht, die Fenster zu putzen, damit das Licht hereinkommt: es ist notwendig, dass der Tag in unser Haus einbricht". Siehe, so möge es für dich und für die Kirche sein, mit der du wandeln und das Kommen Jesu unter den Menschen sehen wirst, und das, was uns wach bleiben und die Augen erheben lässt. So sei es und so sei es!

Kardinal Matteo Maria Zuppi