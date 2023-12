Besorgnis über den Krieg im Sudan und Solidarität mit dem Internationalen Roten Kreuz nach dem neuesten Überfall auf einen humanitären Konvoi

Die Gemeinschaft bringt ihre Besorgnis über den Krieg im Sudan und ihre Solidarität mit dem Internationalen Roten Kreuz nach dem jüngsten Angriff auf einen humanitären Konvoi zum Ausdruck.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio verfolgt die Lage im Sudan seit Beginn der Feindseligkeiten, die zum Tod von mehr als 10.000 Zivilisten, 5,5 Millionen Binnenvertriebenen und 1,5 Millionen Flüchtlingen sowie zur Zerstörung der Hauptstadt Khartum und anderer wichtiger Ortschaften geführt haben.



In Khartum hat die Gemeinschaft versucht, die Freilassung einiger Salesianerinnen und der gefährdeten Kinder und Familien, die sie im Haus "Dar Mariam" beherbergt haben und die an der Frontlinie eingeschlossen sind, zu ermöglichen.

Bei einem kürzlichen Angriff auf den humanitären Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes, der an ihrer Evakuierung beteiligt war, wurden zwei Mitarbeiter getötet. Der Präsident der Gemeinschaft, Marco Impagliazzo, hat in einem Brief seine Solidarität mit dem Internationalen Roten Kreuz zum Ausdruck gebracht. HIER



Das ohnehin schon geplagte Darfur stand auch im Mittelpunkt gewalttätiger Auseinandersetzungen, die zahlreiche Menschenleben forderten und Hunderttausende von Flüchtlingen vertrieben, die im Tschad Zuflucht gefunden haben und in informellen Flüchtlingslagern leben. Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat sich verpflichtet, die Masalit-Flüchtlinge durch Kontakte mit dem Sultan dieses Volkes und durch eine bevorstehende humanitäre Mission zu unterstützen.