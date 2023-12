In der Ukraine bereitet Sant'Egidio ein Weihnachten für alle vor, die - nun schon seit fast zwei Jahren - unter dem Krieg leiden

In der Ukraine steht das zweite Weihnachtsfest des Krieges vor der Tür.



Die Folgen der letzten zweiundzwanzig Monate für das Leben der Ukrainer sind schwerwiegend: Die Zahl der Opfer, sowohl militärische als auch zivile, ist sehr hoch. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es mehr als 28.000 zivile Tote, aber diese Zahlen könnten noch erheblich steigen. Die Zerstörungen sind immens. Etwa 6 Millionen Ukrainer sind im Ausland auf der Flucht, 4 Millionen sind Binnenflüchtlinge.

In den Gebieten nahe der Frontlinie bestimmen Kämpfe und Granatenbeschuss das tägliche Leben in einem Horizont der Zerstörung und des Terrors. "Jeden Tag sehen wir aus den Fenstern unserer Häuser, wie Raketen in ihre Ziele einschlagen, und hören das furchtbare Grollen der Artillerie. Die Angst ist unser ständiger Begleiter". Viele der Zurückgebliebenen sind ältere Menschen, Familien mit kranken oder behinderten Menschen.

Das Leben der Binnenvertriebenen ist nicht einfach: Sie haben oft nichts mehr, sie haben Schwierigkeiten mit der Wohnung, der Arbeit, dem Lebensunterhalt und nicht selten auch mit der Integration in den Aufnahmestädten.



In den humanitären Zentren der Gemeinschaft in Lemberg, Iwano-Frankiwsk und Kiew, von denen zwei geöffnet sind und ein drittes ab Januar einsatzbereit sein wird, haben etwa 200.000 Menschen die von den Militäraktionen der russischen Armee gewaltsam getroffenen Städte im Donbass, wie Bakhmut oder Mariupol, oder Charkiw oder Mikolaiv und Cherson verlassen. Ihre Geschichten sind vom Leid geprägt: die Qualen der in den Unterkünften verbrachten Wochen, die Bilder der Kriegstoten, die zerstörten Häuser, die vermissten Angehörigen, die Flucht aus ihren Städten, das Gefühl, dass ein ganzes Leben in den Krieg hineingezogen wurde. Aber groß ist auch die Sehnsucht nach Leben, die Suche nach einem neuen Sinn, der Wunsch, sich an einer Bewegung der Solidarität als Antwort auf den Krieg zu beteiligen.

In den letzten Wochen hat die Kälte Einzug gehalten, mit Schnee und eisigen Temperaturen, und die Bombardierungen mit Drohnen und Raketen haben sich verstärkt.



In Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk werden die Gemeinschaften von Sant'Egidio über Weihnachten zahlreiche Initiativen mit vielen armen und vulnerablen Personen durchführen. Der Weihnachtstisch wird an - meist unterirdischen - Orten gedeckt, die im Falle eines Luftangriffsalarms sicher sind. Geeignete Orte werden in diesen Tagen gesucht.



Angesichts der logistischen Schwierigkeiten, bei denen die Sicherheitsmaßnahmen nicht gewährleistet sind, werden dennoch Lebensmittel und Geschenke angeboten.

Von den ersten Tagen an war die Solidarität der Widerstand gegen den Krieg, den Sant'Egidio in der Ukraine leisten wollte, auch dank der Unterstützung durch die Gemeinschaften in Italien, Europa und der ganzen Welt. Dank des großen Engagements konnten 120 humanitäre Sendungen mit insgesamt 1.500 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischem Material, Kleidung, Decken, Hygieneartikeln und anderen Gegenständen in die Ukraine geschickt und an die Vertriebenen und die Bevölkerung der frontnahen Gebiete verteilt werden. Insgesamt haben 200.000 Menschen Nahrungsmittelhilfe erhalten, während die Zahl der Menschen, die medizinische Hilfe erhalten, auf 2 Millionen geschätzt wird.

Der Bedarf wächst, denn der Krieg ist noch nicht zu Ende. Die UN-Organisationen gehen davon aus, dass bis 2024 14,6 Millionen Menschen in Not sein werden, wobei die Zahl der ansässigen, d. h. nicht vertriebenen Bevölkerung deutlich zunehmen wird. Dies ist ein Zeichen für eine allgemeine Verarmung der Ukrainer. Eine weitere Bestätigung dafür, dass der Krieg die Mutter aller Armut ist.



Die Protagonisten dieser Solidaritätsinitiativen werden auch viele junge und sehr junge Menschen sein. Viele von ihnen haben eine enge Beziehung zu den mehr als 300 Kindern, die die 6 während des Krieges eröffneten Schulen des Friedens besuchen. Es sind Kinder aus den Kriegsgebieten, manchmal in einem Schweigen gefangen, das unbesiegbar scheint, andere Gesichter, die von einer Wut ergriffen sind, die sich in aggressivem Geschrei äußert: Sie alle sind zutiefst berührt von dem Schmerz, den sie durch die Bombardierung und Evakuierung, die Zerstörung ihrer Häuser, den Verlust ihrer Familien, die Entfernung ihrer Väter an der Front erlitten haben.



Viele Vertriebene aus den frontnahen Regionen haben, nachdem sie Hilfe erhalten haben, begonnen, in den humanitären Zentren der Gemeinschaft mitzuhelfen. Sie selbst werden in einer Dynamik der Solidarität mithelfen, in der sich "diejenigen, die dienen und helfen, mit denen, denen geholfen und gedient wird, vermischen".



Die Lage ist ernst, aber trotz der Schwierigkeiten und in gewissem Sinne gerade wegen der Bedingungen im Land spüren die Gemeinschaften von Sant'Egidio in der Ukraine mit großer Überzeugung die Dringlichkeit eines Weihnachtsfestes für alle.