Es wurde im italienischen Innenministerium eine weitere Vereinbarung für die Einreise von 1500 Geflüchteten aus Libyen durch humanitäre Korridore unterzeichnet

Am 20. Dezember 2023 wurde die neue Vereinbarung zwischen dem Innenministerium, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), Arci, der Gemeinschaft Sant'Egidio, der Union der evangelischen Kirchen in Italien und INMP unterzeichnet, die die Evakuierung von 1500 Flüchtlingen und Personen, die internationalen Schutz benötigen, aus Libyen nach Italien innerhalb von drei Jahren ermöglichen wird.

Das neue Protokoll folgt auf das erste von 2021 und erneuert das bereits 2017 von Italien eingegangene Engagement, das es 1400 Menschen ermöglichte, dank Evakuierungsmechanismen oder humanitärer Korridore nach Italien zu gelangen.



Das Projekt wird sich auf Personen erstrecken, die aufgrund von Krieg und Gewalt aus ihren Ländern fliehen mussten und sich vorübergehend in Libyen aufhalten. Darunter sind Kinder, Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, Überlebende von Gewalt und Folter und Menschen mit schwierigem Gesundheitszustand, die vom UNHCR in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Sant'Egidio, der Union der Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI) und ARCI identifiziert werden.



Von den 1.500 Personen, die ankommen werden, werden 600 auf Kosten des Innenministeriums in Einrichtungen des Integration Reception System (Sai) untergebracht, während 900 von den Verbänden nach dem Modell der humanitären Korridore aufgenommen und auf das gesamte Staatsgebiet verteilt werden: 400 von der Gemeinschaft Sant'Egidio, 300 von ARCI und 200 von der Union der evangelischen Kirchen.



Mit der Unterzeichnung dieses zweiten Protokolls eröffnet sich für die vielen Menschen, die in Libyen auf der anderen Seite des Mittelmeers den Alptraum von Missbrauch und Gewalt erleben, ein Weg der Rettung", so Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, "für sie werden wir den gleichen Weg der humanitären Korridore einschlagen, der bereits mehr als 6.500 Menschen in Europa vor den ernsten Risiken der Seereise bewahrt hat, mit einem Modell, das Aufnahme und Integration miteinander verbindet. Es ist aber auch ein Beweis dafür, dass unser Land und unser Kontinent einem Phänomen wie der Einwanderung wirksam und gleichzeitig mit der gebotenen Menschlichkeit begegnen und es bewältigen können".