Der Friedensfürst kann auch in einer solchen Welt geboren werden

Viele Länder werden von Kriegen heimgesucht wie schon zur Zeit Jesu. Aber mit ihm wird die Hoffnung wiedergeboren



Weihnachten spricht das Herz an. Es bewahrt, trotz der gängigen konsumistischen Strömungen, eine echte Verwurzelung im Evangelium.

In einer Welt, in der Kriegsherren wie Herodes herrschen, kann der Friede geboren werden, so sehr, dass das Kind von Bethlehem "Friedensfürst" genannt wird. Der Friede ist nicht für immer tot auf den Schlachtfeldern, unter Bombenangriffen, bei Terrorakten.



Durch die Verkündigung des Weihnachtsevangeliums wird die Hoffnung auf Frieden neu geboren: Ja, Frieden ist immer möglich! Der Friede, der den Namen Jesus trägt, wird wiedergeboren. Das ist die Botschaft, die die Kirche jedes Jahr zu Weihnachten verkündet. Sind der weihnachtliche Friede und die Freude, die in den Gemeinschaften und Familien entstehen, reine Vertröstung?



Zunächst einmal ist der Weihnachtsfrieden eine geteilte Freude: Es schafft ein "Wir", das sich versammelt und sich nicht in ein verzehrendes "Ich" auflöst. Und dann ist es ein Beginn des Friedens im Herzen einiger weniger, in einer Gemeinschaft, die das Evangelium hört, in einer Familie: So beginnt die Hoffnung, dass sich der Friede in der Welt ausbreitet. Seraphim von Sarow, ein großer russischer Heiliger, lehrte: 'Erwirb dir den Geist des Friedens und Tausende um dich herum werden das Heil finden'. Es ist nicht egal, ob man Weihnachten mit dem Glauben lebt, denn es setzt Energien des Friedens frei. Ein Weihnachten, das mit dem Herzen gelebt wird, ist eine Prophezeiung der Hoffnung und des Friedens für Völker, die sich im Krieg befinden. Endlose Kriege: das scheint die Realität zu sein. Wie in der Ukraine, die seit fast zwei Jahren in einen Konflikt verwickelt ist und auch durch den kalten Winter auf die Probe gestellt wird. Eine Lösung des Konflikts, der durch einen Terroranschlag der Hamas ausgelöst wurde, auf den Israel reagiert hat, ist nicht in Sicht. Es ist nicht leicht zu glauben, dass Israel und die Palästinenser Seite an Seite leben können. Dabei würde die Geographie eine Lösung wie die Zwei-Staaten-Lösung erfordern. Doch heute scheint sie in weiter Ferne und - für nicht wenige - unerreichbar zu sein. Muss man also weiterhin in Unsicherheit leben und sterben?



Es gibt wenig Hoffnung für ein verwüstetes Land wie den Sudan, das im Griff des Kampfes zwischen Regierungssoldaten und Paramilitärs ist: 12.000 Tote und sechs Millionen Flüchtlinge sind die Bilanz dieses gnadenlosen Kampfes. Er ist so grausam, dass vor einigen Tagen ein Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes, an dem die Zeichen der Organisation deutlich sichtbar waren, angegriffen wurde, als er sich auf die Evakuierung von hundert Menschen vorbereitete. Zwei Menschen wurden getötet und weitere verwundet. Wie kann man angesichts einer solchen Barbarei von Frieden sprechen? Es scheint logisch, entmutigt und resigniert zu sein. Aber diejenigen, die vom Krieg überwältigt sind, geben die Hoffnung nicht auf und rufen zum Frieden auf.



Es sind ungehörte Stimmen. Stattdessen muss man ihnen Aufmerksamkeit schenken. Immerhin glauben Millionen von Frauen und Männern an die Notwendigkeit des Friedens. Für die Christen ist der Frieden der Weg in die Zukunft. Es kann nicht sein, dass wir zu Weihnachten diese Überzeugung nicht noch stärker in unserem Glauben verankern.



Der Frieden ist keine Utopie: ihn heute zu suchen ist vernünftiger als jeder Krieg. Wir dürfen uns auch nicht bei den Schwierigkeiten stehen bleiben, in Konfliktsituationen sofort einen konkreten Weg aufzuzeigen. Der Friede ist größer als Projekte, denn er ist die wahre Quelle von Wegen zur Beendigung des Krieges. Weihnachten ist der Aufruf an uns alle, zur Quelle des Friedens zurückzukehren, ohne jemals aufzugeben, ihn zu suchen und auf ihn zu hoffen. In der Nähe des geborenen Gottessohnes verstehen wir eine so entscheidende Seligpreisung des Evangeliums besser: "Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden" (Matthäus 5,9).

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 24/12/2023