Ein trauriges und unsicheres Weihnachten für die Christen im Nahen Osten: getrennte Familie, zum Exodus gedrängt

Weihnachten erinnert in der christlichen Vorstellung an Bethlehem, den Ort, an dem Jesus geboren wurde, und in einem weiteren Sinne an das Land der christlichen Ursprünge. Was bedeutet Bethlehem für die Christen heute? Wer sind die Christen im Nahen Osten? Trotz ihres Minderheitenstatus haben sie sich jahrhundertelang an diese Gebiete geklammert: Bethlehem und Jerusalem, Antiochien, wo sie zum ersten Mal Christen genannt wurden, Damaskus, wo Paulus seine Predigt begann, und viele andere Orte im Osten.

Unter der osmanischen Herrschaft waren sie als Dhimmis, die geschützt, aber gleichzeitig diskriminiert wurden, ein wichtiger Bestandteil des ethnisch-religiösen Mosaiks des Nahen Ostens. Sie waren nicht wenige. Im Jahr 1914 lebten in Palästina 600.000 Muslime, 80.000 Christen und 60.000 Juden. In Syrien gab es noch mehr Christen: 20 % nach dem ersten Krieg und 14 % im Jahr 1948.

Heute herrscht in Bethlehem eine traurige Atmosphäre, wie Cremonesi in dieser Zeitung schrieb. Keine Pilger. Der palästinensische Bürgermeister ist zwar immer noch Christ, aber seine Glaubensgenossen sind weniger als 10 %, während sie 1950 noch 86 % waren. Mit der muslimischen Mehrheit herrscht ein anderes Klima. Die von Israel errichtete Mauer erschwert die Kommunikation zwischen den Palästinensergebieten. Die Familien sind getrennt: die einen in den Gebieten, die anderen in Gaza.

Die Situation der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, weniger als 3.000 Menschen, ist aufgrund des Krieges sehr schwierig: 700 Flüchtlinge in der katholischen Kirche Heilige Familie (hier wurden zwei Christen von israelischen Scharfschützen getötet) und 500 in der orthodoxen Kirche des Heiligen Porphyr (alter Bischof von Gaza aus dem 5. Jahrhundert), in der 18 Menschen bei einem israelischen Überfall starben.

Die Christen fühlen sich in dem von der Hamas beherrschten Umfeld nicht wohl, aber es ist nicht leicht, Gaza zu verlassen. Überall im Nahen Osten werden sie zum Exodus gezwungen. Vor dreißig Jahren schrieb ein französischer Diplomat unter dem Pseudonym Jean-Pierre Valognes ein nachdenkliches Buch mit dem Titel "Leben und Tod der Christen des Ostens". Damals herrschte Ungewissheit über die Zukunft. Heute ist das Ende in Sicht. Nicht nur im Heiligen Land.

Der Irak, der nach den Kriegen nie wieder als Staat aufgebaut wurde, ist unsicher. Christen sind in ihrem historischen Land Opfer von Angriffen des Daesh geworden. Ihr Anteil an den Irakern ist von vier auf ein Prozent gesunken. An Opfern hat es keinen Mangel gegeben. Kürzlich wurde dem chaldäischen Patriarchen Sako vom irakischen Präsidenten sein Ernennungsdekret entzogen, das selbst die osmanischen Sultane seinen Vorgängern gewährt hatten. Im Jahr 1900 führte sogar ein französisches Marinegeschwader eine militärische Demonstration durch, weil die Pforte das Dekret für den chaldäischen Patriarchen damals nur zögerlich erteilte. Heute kann Sako ohne ein Dekret nicht über kirchliches Eigentum verfügen. Es schien ein Einzelfall zu sein, aber die Maßnahme wurde auf alle Bischöfe ausgedehnt. Der Patriarch prangerte die "Aneignung der Ressourcen der Christen" und die "systematische demographische Veränderung ihrer Städte in der Ninive-Ebene" an. Die Baath-Regime im Irak und in Syrien haben die Christen "geschützt". Heute ist die Jagd auf ihr Eigentum und das der Kirchen (das im Nahen Osten nicht immer gut verwaltet wird) im Gange. Bei den Gemetzel an den Christen während des Ersten Weltkriegs hat die Aneignung ihres Eigentums den Konsens erhöht. In Syrien setzen die Abgesandten des Regimes Kopfgelder auf reiche Christen aus. Der Machtmissbrauch führt zu einer Abwanderung, die auch durch junge Christen verstärkt wird, die den langen Militärdienst verweigern. Krieg und Gesetzlosigkeit zeigen, dass die Gunst des "säkularen" Regimes von Präsident Assad gegenüber den Christen, trotz der unterwürfigen Haltung der Patriarchen gegenüber dem System, wenig funktioniert, vor allem bei der weit verbreiteten Willkür. Der Libanon, das traditionelle Land der Freiheit für die Christen im Osten, ist aufgrund der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise nur noch ein Durchgangsland für den Exodus. Die Christen sind hier zahlreich (2018 wurden sie auf 34 % geschätzt, heute sind es weniger), aber die Zukunft ist für alle in einem fragilen Land ungewiss.

Traurige Weihnachten für die Christen. Im Irak hat Patriarch Sako als Zeichen der Trauer und des Protests Lichterketten und Festlichkeiten verboten. Andrea Santoro, ein römischer Priester, der 2006 in der Türkei ermordet wurde, sagte seinen westlichen Freunden nach einem Besuch in einigen unterdrückten Gemeinden im Nahen Osten: "Lasst das Christentum nicht sterben, reduziert es nicht auf Observanzen und Gefälligkeiten. Das Christentum mag zwar von der Geschichte überrannt werden, aber die Entscheidungen der Christen und Kirchen im Epochenwandel unserer Zeit machen auch einen Unterschied. Im Osten, aber auch im Westen. Kardinal Martini stellte unermüdlich fest: "Die Geschichte ist ernst und wird uns anvertraut".

[ Andrea Riccardi]