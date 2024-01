In seiner Neujahrsbotschaft beim Angelus am 1. Januar 2024 drückte Papst Franziskus seine Sorge um Nicaragua aus, "wo Bischöfe und Priester ihrer Freiheit beraubt werden". Er mahnte, "die Ukraine, Palästina und Israel, die sich im Krieg befinden", nicht zu vergessen, und grüßte mit Zuneigung "die Teilnehmer an der Veranstaltung 'Frieden in allen Ländern', die von der Gemeinschaft Sant'Egidio auch in anderen Städten der Welt organisiert wird".