Am 1. Januar ertönte in vielen Teilen der Welt der laute Ruf "Frieden auf Erden". Die Fotos

Frieden auf Erden: Das ist der Aufruf, der in verschiedenen Sprachen und an verschiedenen Orten bei den von der Gemeinschaft Sant'Egidio fast überall organisierten Veranstaltungen ertönte: in großen europäischen Städten, in Afrika, in Asien, in Amerika, um das neue Jahr mit einem eindringlichen Aufruf zu beginnen, Gewalt und Kriege zu beenden und nach Wegen des Friedens zu suchen.



Die große Beteiligung an diesen Veranstaltungen zeigt einmal mehr, dass der Wunsch nach Frieden weit verbreitet ist und allzu oft ungehört bleibt. Die Fotos zeigen die verschiedenen Veranstaltungen, die in den lokalen Medien ein breites Echo fanden.