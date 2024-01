Große Kälte in Lemberg und dazu ständig Luftalarm. Jeden Abend ist Sant'Egidio auf den Straßen unterwegs und bringt Essen und Hilfsgüter für alle, die auf der Straße leben und Zuflucht suchen

In der Ukraine hat es in den letzten Tagen eine Welle starker Kälte gegeben. Vielerorts ist die Temperatur auf -15° gefallen. Die Kälte - viele Kraftwerke sind wegen der Bombardierung außer Betrieb, und die Häuser sind größtenteils unbeheizt - macht allen zu schaffen und kommt zu dem Schrecken hinzu, der durch ständigen Luftalarm ausgelöst wird, der selbst in den westlichsten Teilen des Landes weiterhin gilt. In der Zwischenzeit geht der Krieg unvermindert weiter und fordert täglich tragische Todesopfer.

In den verschneiten Straßen wird es für die obdachlosen Armen immer schwieriger, eine Unterkunft zu finden: Viele Orte, an denen sie früher Zuflucht fanden, sind aus Sicherheitsgründen geschlossen oder zu Luftschutzbunkern geworden.



Deshalb gehen in Lemberg jeden Abend die Freunde der Gemeinschaft Sant'Egidio los, um denjenigen, die wegen der Kälte ihr Leben riskieren, Getränke und warme Mahlzeiten, Kleidung und Decken zu bringen. Wenn es möglich ist, werden einige von ihnen begleitet, um die Nacht in den Zelten zu verbringen, die als Unterkunft aufgestellt wurden. Die Lage wird immer schwieriger, und deshalb verstärkt die Gemeinschaft ihre Bemühungen, um den Schwächsten beizustehen, die in diesem zweiten, langen und kalten Kriegswinter noch ärmer geworden sind.



Um der ukrainischen Bevölkerung weiterhin humanitäre Hilfe zukommen lassen zu können, brauchen wir die Hilfe aller. Hier kann man helfen