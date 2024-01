Vom 18. bis 25. Januar die Gebetswoche für die Einheit der Christen

Vom 18. bis 25. Januar 2024 begeht die Kirche die Gebetswoche für die Einheit der Christen,

es ist eine Zeit der Reflexion und des Gebets in Gemeinschaft unter den Christen aller Konfessionen.



Während dieser Woche widmet die Gemeinschaft Sant'Egidio überall auf der Welt die Gebetszeiten, zu denen sich alle Gemeinschaften versammeln, der Bitte für die Einheit und fördert Gebete und Begegnungen mit ökumenischem Charakter.



Die Gebetswoche für die Einheit der Christen 2024, die vom 18. bis 25. Januar stattfindet, steht unter dem Thema der Gottes- und Nächstenliebe, inspiriert durch den biblischen Vers

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben... und deinen Nächsten wie dich selbst" (Lukas 10,27).



Die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom versammelt sich am Freitag, 19. Januar, zum Gebet,

in der Basilika von Santa Maria in Trastevere, der evangelische Pastor Paolo Ricca wird daran teilnehmen.



Monsignore Marco Gnavi, Leiter des Diözesanbüros für Ökumene und interreligiösen Dialog und Pfarrer der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom, unterstreicht die Bedeutung dieser Gebetstradition vor allem in einer Zeit weltweiter Spaltungen und Konflikte, in der jeder Akt des Gebets und jeder Schritt zur Einheit eine noch tiefere Bedeutung erlangt. Das gewählte Thema, so Monsignore Gnavi, trifft den Kern der christlichen Identität, indem es die beiden Gebote der Liebe hervorhebt, die für die täglichen Entscheidungen der Gläubigen, insbesondere in turbulenten Zeiten, entscheidend sind.



Das Begleitmaterial für diese Gebetswoche wurde von einer ökumenischen Gruppe aus Burkina Faso zusammengestellt, die von der örtlichen Gemeinschaft Chemin Neuf geleitet wird. Beteiligte aus der katholischen Erzdiözese Ouagadougou, protestantischen Kirchen, ökumenischen Organisationen und dem CCN in Burkina Faso haben zu seiner Erstellung beigetragen. Burkina Faso befindet sich seit 2016 in einer schweren Krise, die durch terroristische Anschläge mit Tausenden von Toten und Vertriebenen gekennzeichnet ist. Insbesondere christliche Gemeinschaften waren Ziel von Gewalt, wobei Geistliche getötet oder entführt wurden und ein großer Teil des Landes außerhalb der Kontrolle der Regierung liegt, wodurch die Freiheit der christlichen Religionsausübung eingeschränkt wurde.

Veranstaltungen:

Würzburg

Donnerstag, 25. Januar 2024 um 19.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Weihbischof Ulrich Boom (Diözese Würzburg) und Oberkirchenräten Dr. Uta Andrée (Evangelisch-luthrische Kirche in Norddeutschland)

Mit der Gemeinschaft Sant'Egidio im Gebet vereint