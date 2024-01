Der Präsident von Kolumbien Gustavo Petro zu Besuch bei Sant'Egidio in Rom. Frieden, Entwicklung und Legalität waren wesentliche Gesprächsthemen

Der Präsident der Republik Kolumbien, Gustavo Petro, besuchte in Begleitung von Außenminister Álvaro Leyva Durán Sant'Egidio und wurde von Marco Impagliazzo, dem Präsidenten der Gemeinschaft, empfangen.



Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Sorgen und Hoffnungen im Hinblick auf den Friedensprozess in Kolumbien, in dem die Regierung in Verhandlungen mit der FARC und der ELN steht. Die Friedensverhandlungen, so Präsident Petro, müssen mit einer harmonischen Entwicklung im ganzen Land und einer wirksamen Bekämpfung der illegalen Wirtschaft einhergehen. Ohne diese Elemente werde der Frieden brüchig bleiben, schloss er und fügte hinzu, dass er das Engagement von Sant'Egidio für den Frieden in seinem Land sowie die tägliche Arbeit mit den Armen positiv bewerte.