Das Leben von Kenneth Smith retten. Zum ersten Mal will ein Staat mit Stickstoff hinrichten. Pressekonferenz in Berlin am 24. Januar 2024 um 11.30 Uhr (Kranoldstr. 24, 12051 Berlin), Appell zur Aussetzung der Hinrichtung

Die Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert am Mittwoch, 24. Januar 2024 um 11:30 Uhr eine Pressekonferenz in Berlin, um das Leben von Kenneth Smith im letzten Moment zu retten und die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, aufzufordern, Kenneth Smith zu begnadigen und die Todesstrafe aufzuheben. Eine breite Front von Menschenrechtsorganisationen hat das Vorgehen des Bundesstaats Alabama kritisiert, unter anderem der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Genf.

Verurteilt wegen eines 1988 begangenen Mordes und seit 34 Jahren in der Todeszelle des Holman-Gefängnisses inhaftiert, soll Kenneth - zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit – am 25.01.2024 durch die so genannte "Stickstoffhypoxie" getötet werden, eine Methode, die so grausam ist, dass sie bereits international sogar für Tierversuche verboten wurde. Ohne vorherige Gabe von Betäubungsmitteln soll er den Erstickungstod erleiden. Diese Hinrichtungsmethode wurde weltweit noch nie erprobt und stellt aufgrund ihrer Grausamkeit einen Rückschritt für die Menschheit dar.

Hinrichtung mittels Gas... Gerade in Deutschland sehen wir hier eine besondere Verantwortung. Kenneth Smith wird der erste Mensch sein, der als Versuchsperson für die Erprobung der Wirkung von Stickstoff eingesetzt wird. Dies kann einen schrecklichen Präzedenzfall schaffen

Während der Pressekonferenz, die über Youtube aufgezeichnet und im Nachhinein als Link an Sie übersandt wird, erzählt Tobias Müller (Sant’Egidio, Vizepräsident der World Coalition Against the Death Penalty) die Geschichte von Kenneth Smith und spricht über die besondere Bedeutung des Falls und der Hinrichtungsmethode. Neue Appelle werden gestartet.

Wann:

Mittwoch, 24.01.2024, 11:30 Uhr

Wo:

Gemeinschaft Sant’Egidio, Kranoldstr. 24, 12051 Berlin

Den Appell zur Rettung von Kenneth Smiths Leben unterzeichnen



Mehr über das Engagement von Sant'Egidio gegen die Todesstrafe