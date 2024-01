Das Leben von Kenneth Smith retten. Zum ersten Mal will ein Staat mit Stickstoff hinrichten. Pressekonferenzen in Rom (23. Januar) und anderen großen Städten Europas, um die Hinrichtung auszusetzen

Am Dienstag, den 23. Januar um 11.30 Uhr findet in Rom im Konferenzsaal der Gemeinschaft Sant'Egidio (Via della Paglia 14B) eine Pressekonferenz statt, um die schreckliche Hinrichtung von Kenneth Eugene Smith, die für den 25. Januar in Alabama (USA) geplant ist, weltweit anzuprangern. Gleichzeitig finden in Europa weitere Konferenzen in verschiedenen Städten statt, darunter Paris, Berlin, Barcelona und Budapest.



Verurteilt wegen eines 1988 begangenen Mordes und seit 34 Jahren in der Todeszelle des Holman-Gefängnisses inhaftiert, soll Kenneth - zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit - durch die so genannte "Stickstoffhypoxie" getötet werden, eine Methode, die so grausam ist, dass sie bereits international sogar für Tierversuche verboten wurde.



Zu seinen Gunsten wurde eine Petition an die Gouverneurin von Alabama gerichtet, in der sie aufgefordert wird, auf diese ungeheuerliche Grausamkeit zu verzichten - Zehntausende von Unterschriften für den Appell sind bisher unbeachtet geblieben.



Während der Pressekonferenz, die auch als Stream übertragen wird, erzählt Mario Marazziti, Mitbegründer der World Coalition Against the Death Penalty, die Geschichte von Kenneth Smith. Weitere Appelle für sein Leben wurden gestartet.



