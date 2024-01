Für Konfliktlösungen tätig sein in einer unsicheren Welt. Ramos Horta, der Präsident von Ost-Timor und Friedensnobelpreisträger zu Besuch bei Sant'Egidio

Die langjährige Freundschaft mit Präsident Ramos Horta und Ost-Timor wurde am Montag, den 21. Januar, bei seinem Besuch am Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom erneuert.



Nach der Begrüßung durch Marco Impagliazzo erinnerte Präsident Horta, der von einer großen Delegation von Vertretern seines Landes begleitet wurde, an die zahlreichen Begegnungen, die er im Laufe der Jahre mit der Gemeinschaft an verschiedenen Krisenherden in Afrika und Asien hatte und bei denen er Vertrauen in die "Waffen" des Dialogs und der Verhandlungen hatte.



Die Sorge über die Krise des Multilateralismus und die vielen Kriegsherde, die heute die Welt erschüttern, sowie mögliche Wege der Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf die Situation in Myanmar, standen im Mittelpunkt des Gesprächs.