"Alles beginnt mit der Liebe". Meditation von Pastor Paolo Ricca in der Gebetswoche für die Einheit der Christen

Markus 12,28-34 - Meditation von Pastor Paolo Ricca



Liebe Brüder und Schwestern

am 25. Januar endet die Gebetswoche für die Einheit der Christen. In Wirklichkeit sind die Christen im Wesentlichen bereits vereint. Die Tatsache, dass ich als Waldenserpastor hier bin, um bei einer katholischen Gemeinschaft das Wort Gottes zu kommentieren, ist ein kleines, aber sehr reales und beredtes Zeichen dafür, dass die Christen im Wesentlichen bereits geeint sind. Nur glauben sie es nicht, das ist das Problem. Sie glauben nicht an ihre Einheit, sie glauben an ihre Spaltung, sie sind davon überzeugt, dass sie gespalten sind und stattdessen sind sie vereint. Das Gebet des heutigen Abends muss also lauten: "Herr, überzeuge die Christen davon, dass sie bereits geeint sind. Amen."

Das Thema dieser Woche ist das schönste Thema, das es geben kann. Es gibt kein schöneres Thema als dieses, es ist das, das wir gelesen haben, nämlich: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst." Gott verlangt nichts anderes von uns, unser Nächster verlangt nichts anderes von uns, alles verlangt nichts anderes von uns als dies zu lieben. Wir haben nichts anderes zu wollen als dieses Lieben. Alles will geliebt werden, der Himmel, die Erde, die Tiere, die Blumen, die Sterne, das Firmament, alles will geliebt werden. Auch wir brauchen nichts anderes, wir brauchen nichts anderes, und unser ganzes Leben lang sind wir nichts als Bettler der Liebe. Zu lieben ist der Sinn des Lebens, es ist der Inhalt des Lebens, es ist der Wert des Lebens. Es gibt nichts mehr, nichts Besseres, nichts Wahreres, nichts Tieferes, nichts Christlicheres und nichts Menschlicheres als zu lieben. Liebe, wie der heilige Augustinus sagte, liebe und dann tu, was du willst. Aber liebe!

Doch halten wir einen Moment inne bei diesem Wort Jesu, mit dem Jesus den ganzen jüdischen Glauben, den ganzen Glauben, das ganze Christentum, den ganzen menschlichen Glauben zusammenfasste, er fasste ihn in diesen zwei Worten zusammen: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Lasst uns bei diesem Wort einen Moment innehalten. Jesus verbindet die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, aber er verbindet sie auf eine ganz besondere Weise. Glaubt ihr, dass es möglich ist, den Nächsten zu lieben, ohne Gott zu lieben? Ja, das ist möglich. Wir haben viele Beispiele dafür in unserer Zeit. Denkt an Gino Strada, der immer wieder sagte, er glaube nicht an Gott, aber er liebe seinen Nächsten. Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, so viele Menschenrechtsorganisationen, ein bisschen überall auf der Welt, sind Vereinigungen, Gremien, die sich nicht direkt auf Gott beziehen, die nicht sprechen und predigen und an Gott glauben, sondern ihren Nächsten lieben.

Es ist möglich, seinen Nächsten zu lieben, ohne Gott zu lieben, aber es ist nicht möglich, Gott zu lieben, ohne seinen Nächsten zu lieben. Und wenn ihr Gott nicht lieben könnt, den ihr nicht seht, dann liebt wenigstens euren Nächsten, den ihr seht. Gott wird sich nicht daran stören, Gott ist nicht empfindlich, er ist nicht eifersüchtig, dass ihr den Menschen liebt und ihn nicht liebt. Und sucht nicht nach Alibis, indem ihr sagt: Aber ich kann meinen Nächsten nicht lieben, weil ich Gott nicht liebe. Nein, nein, man kann sehr wohl seinen Nächsten lieben, ohne Gott zu lieben, und Gott ist auch so glücklich.

Er ist auch so zufrieden. Warum? Weil es Gott lieber ist, dass du deinen Nächsten liebst, als dass du ihn liebst. Gott kümmert sich mehr darum, dass sein Nächster geliebt wird, als dass er selbst geliebt wird. Deshalb ist es möglich, den Nächsten zu lieben, auch ohne Gott zu lieben. Ihr seht also diese besondere Art und Weise, wie Jesus die beiden Gebote miteinander verbunden hat, indem er sie eng miteinander verknüpft und sie gleichzeitig auseinander hält, damit man nicht die Ausrede findet, man liebe Gott nicht, um den Nächsten nicht zu lieben.

Aber gleichzeitig sagt Jesus, dass die Liebe zu Gott das erste Gebot ist. Das Erste, nicht das Zweite, ist das Erste. Und warum? Versuchen wir zu verstehen, warum sie die erste ist und nicht die zweite. Er, dem es lieber wäre, dass du deinen Nächsten liebst, als dass du ihn liebst, gibt aber das Gebot, Gott zu lieben als das erste und nicht das zweite Gebot. Warum? Weil alles mit der Liebe beginnt.

Alles beginnt mit der Liebe, auch wir. Warum glaubt ihr, dass ihr in dieser Welt existiert? Warum glaubst du, dass du geboren wurdest? Durch Zufall? Nein, wisst ihr. Wir alle, alle Menschen, die existieren und leben, wurden durch einen Akt der Liebe geboren, einen Akt der Liebe unserer Eltern. Wenn unsere Eltern sich nicht geliebt hätten, würden wir nicht existieren, wir wären nicht am Leben, wir wären nicht auf dieser Welt. Wir alle sind Kinder der Liebe, Kinder einer Liebe, menschlicher Liebe wie göttlicher Liebe, menschlicher Liebe, ja, aber Kinder der Liebe.

Alles beginnt mit der Liebe, das Leben beginnt mit der Liebe. Liebe schafft, Gleichgültigkeit schafft nichts, Gleichgültigkeit ist unfruchtbar. Hass zerstört, er zerstört alles, er zerstört außen, er zerstört innen und wir sehen in diesen Tagen, in diesen schrecklichen Wochen, die zerstörerische Kraft des Hasses. Wie viel er zerstören kann, wie viel er auslöschen kann. Beängstigend!

Die Liebe dagegen baut auf, die Liebe baut auf, wo Liebe ist, da ist Leben, da blüht das Leben, da blüht das Leben wieder auf. Alles beginnt und alles beginnt wieder mit der Liebe. Deshalb ist sie die erste, denn sie ist die Quelle von allem, alles kommt von dort. Das ist der erste Grund, warum die Liebe zu Gott an erster Stelle steht. Aber dann gibt es noch einen zweiten Grund, und der Apostel Paulus offenbart ihn uns, wenn er sagt, dass drei Dinge Bestand haben: Glaube, Hoffnung und Liebe, aber das Größte von ihnen ist die Liebe. Der Glaube kann also groß sein, so groß, dass er sogar Berge versetzen kann, sagte Jesus; die Hoffnung kann groß sein, so groß, dass sie alle Niederlagen übersteht und aus allen Enttäuschungen siegreich hervorgeht. Aber die Liebe ist größer.

Sie ist größer als die Hoffnung, die groß ist; sie ist größer als der Glaube, der groß ist. Die Liebe ist größer. Und warum? Weil der Glaube ein Leben vor Gott ist, die Hoffnung ein Leben im Angesicht Gottes, die Liebe aber ein Leben in Gott. Glaube und Hoffnung bringen uns Gott nahe, die Liebe aber bringt uns in Gott hinein. Wer liebt, ist in Gott und Gott ist in ihm.

Deshalb ist sie größer, denn der Glaube wird eines Tages enden, weil er zur Vision wird, wir werden sehen, was wir jetzt nur glauben. Die Hoffnung wird eines Tages zu Ende gehen, denn sie wird zur Realität werden, das, was wir jetzt erhoffen, wird zu einer Tatsache, die wir feststellen, die wir sehen werden. Aber die Liebe endet nie, sie ist der Anfang und das Ende. Alles beginnt mit der Liebe, alles setzt sich ewig mit der Liebe fort. Deshalb ist sie größer, deshalb ist sie ewig. Der Primat der Liebe ist der Primat der Ewigkeit. Erstes Gebot, größer als alle Gebote. Wir sind Söhne und Töchter dieses Anfangs und dieses Endes. Deshalb verlangt Jesus von uns nichts anderes als zu lieben.

Amen.