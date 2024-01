Ein bitteres Dankeschön voller Trauer an alle, die den Einsatz zur Rettung des Lebens von Kenneth Smith unterstützt haben, der in der vergangenen Nacht hingerichtet wurde

Es ist ein bitteres Dankeschön voller Trauer über einen ungerechten, sinnlosen und unmenschlichen Tod, das die Gemeinschaft heute an all jene richtet - und das sind Zehntausende von Frauen und Männern aus der ganzen Welt -, die den Kampf für Menschlichkeit unterstützt haben, um das Leben von Kenneth Smith zu retten, der heute Nacht in Alabama hingerichtet wurde.



Zehntausende haben den Appell auch noch in den letzten Stunden unterstützt. Doch die Verantwortlichen und Machthaben, die sein Leben retten konnten, haben nicht gehört. Trotzdem sind es so viele Lichter in der Dunkelheit dieses schmerzlichen Augenblicks für diejenigen, die an die Menschlichkeit glauben, an die Möglichkeit der Veränderung und der Rehabilitation für jeden Menschen. Oder mit anderen Worten, für diejenigen, die an das Leben glauben.



Manchmal genügt ein Licht, um denen den Weg zu zeigen, die in der Dunkelheit wandeln. Und wir wünschen uns, dass unsere Tausende und Abertausende von Lichtern die Blicke auf sich ziehen und die Herzen vieler Menschen berühren, damit wir gemeinsam diese unsere Welt menschlicher machen und sie für immer von der Todesstrafe befreien können.



Die Geschichte von Kenneth Smith (IT)