Der Antisemitismus nach Auschwitz. Leitartikel von Marco Impagliazzo in Avvenire

Leitartikel: Gedenktag/1



In ihrem autobiografischen Roman "Meine Schwester Antigone" schrieb die deutsch-jüdische Schriftstellerin Grete Weil, die während des Krieges der Deportation entkam, eindringlich: "Je mehr Zeit vergeht, desto näher rückt Auschwitz". Dieses Konzentrationslager war in der Tat das schreckliche Ergebnis eines langen Antisemitismus, der nicht ein für alle Mal besiegt ist, sondern wieder auftauchen kann, wie wir es auch heute wieder beobachten können.

Es ist schmerzlich, in diesem Jahr den Gedenktag zu begehen, während der Krieg zwischen Israel und der Hamas andauert. Aber gerade deshalb muss der 27. Januar ins Rampenlicht gerückt werden und allen helfen, über die Zeiten nachzudenken, in denen wir leben. Antisemitismus ist in der Tat ein komplexes, vielschichtiges Phänomen, das im Laufe der Geschichte ein enormes Gewicht gehabt hat. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass er nur ein Problem der Juden ist: Er betrifft alle, denn er berührt grundlegende Fragen wie Identität, Ein- und Ausgrenzung, die politische und ideologische Nutzung von Religionen und Demokratie.

Mit anderen Worten, es handelt sich um eine entscheidende Frage für die gesamte Gesellschaft, weil sie die Frage aufwirft, ob es möglich ist, friedlich zusammenzuleben und die Vorstellung zu überwinden, dass jemand, der anders ist als man selbst, ein Feind ist. Der Fall des Nationalsozialismus ist emblematisch: Er begann damit, die Juden zu beseitigen, er zerstörte das zivile Zusammenleben und hinterließ Deutschland nach einem verheerenden Krieg schließlich in einem Trümmerhaufen.

Angesichts der Relevanz des Antisemitismus im Laufe der Zeit haben sich die Studien, die sich mit den Ursachen und Merkmalen des Antisemitismus befassen, vervielfacht, so dass manche heute von einer "Erinnerungshypertrophie" sprechen, die den negativen Effekt hätte, die Tragödie des Zweiten Weltkriegs zu "normalisieren". Das kollektive Erinnern ist jedoch von grundlegender Bedeutung. Gerade in den schwierigsten Momenten, wie wir sie derzeit erleben, muss sich die Erinnerung in größerer Breite manifestieren.

Nach dem Ausbruch des Krieges in Gaza ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle stark angestiegen. In den Vereinigten Staaten verzeichnete die Anti Defamation League (AdO) zwischen dem 7. Oktober und dem 12. Dezember 2023 2031 antijüdische Handlungen, was einem Anstieg von 337 Prozent gegenüber 2022 entspricht. In Australien betrug der Anstieg nach Angaben der örtlichen jüdischen Gemeinden 591 Prozent. In Berlin wurden Molotowcocktails auf Synagogen geworfen und in Frankreich tauchten Davidsterne an jüdischen Häusern auf, was zu einem Anstieg der Aufrufe zur Auswanderung nach Israel um 430 Prozent führte. In Italien, wo die Intensität des antijüdischen Hasses vielleicht geringer war, wurden in Rom, Genua und Mailand Juden, die eine Kippa trugen, beleidigt.

Außerdem breitet sich ein schleichender Leugnerismus aus, der nicht einmal mehr leugnende Historiker braucht. Und das war schon einige Jahre vor dem Terroranschlag der Hamas auf israelischem Boden der Fall. Um nur das Beispiel Italiens zu nennen: Laut Eurispes ist die Zahl derjenigen, die behaupten, die Shoah habe nie stattgefunden, in Italien im Zeitraum von 2004 bis 2020 von 3 % auf 16 % gestiegen. Das Leugnen ist heute banaler und einfacher als noch vor einigen Jahrzehnten. Präsident Mattarella sagte gestern deutlich: "Die Toten von Auschwitz, die im Wind verstreut sind, mahnen uns immer wieder: Der Weg der Menschheit führt über raue und riskante Straßen. Dies zeigt sich auch darin, dass es in der Welt wieder gefährliche Fälle von Antisemitismus gibt: Vorurteile, die auf alten antijüdischen Stereotypen beruhen und durch die sozialen Medien ohne Kontrolle und Bescheidenheit verstärkt werden. In unserer Verfassung heißt es eindeutig: 'Alle Bürger haben die gleichen Rechte'."

Die Gefahr besteht darin, dass der Antisemitismus und die Shoah im Rahmen einer ideologischen Sichtweise, die Israel und die Hamas auf eine Stufe stellt, abgewertet werden. In der Tat werden heute Juden, die von vielen als kollektiv verantwortlich für die Entscheidungen der Regierung Netanjahu angesehen werden, beschuldigt, dem palästinensischen Volk das Leid zuzufügen, das sie selbst in der Vergangenheit erlitten haben. Es werden historische Vergleiche angestellt, die keinen Sinn ergeben, aber die Massen ansprechen. Dies ist ein Rückschlag in der Debatte über Juden und Antisemitismus, der sehr ernst genommen werden muss.

Was wir brauchen, ist eine neue Fähigkeit, den jüngeren Generationen das Geschehene zu vermitteln. Auschwitz ist ein Knotenpunkt in der Geschichte, ein unausweichlicher Übergang. Es ist der Stolperstein, der uns zwingt, uns zu erinnern, um nicht eine verhängnisvolle Zukunft vorzubereiten. Der Antisemitismus betrifft alle, er bedroht alle, er ist wie eine Lawine, die, wenn sie nicht aufgehalten wird, alles in ihrem Weg überrollt und Tod und Zerstörung bringt. Er ist das Gesicht der Spaltung in einer Welt, die nur dann in Frieden leben kann, wenn sie es versteht, Gründe für das Zusammenleben zwischen verschiedenen Menschen zu finden.

[Marco Impagliazzo]