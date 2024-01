Eine lange Geschichte der Freundschaft und Friedensarbeit. Der Besuch des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik bei Sant'Egidio

Faustin-Archange Touadéra, der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, besuchte anlässlich des Gipfeltreffens Italien-Afrika in Rom die Gemeinschaft Sant'Egidio, mit der ihn eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit verbindet.



Nach einem herzlichen Empfang durch den Gründer Andrea Riccardi erinnerte der Präsident an das langjährige Engagement von Sant'Egidio für Frieden und Versöhnung im eigenen Land. In der Tat setzt sich die Gemeinschaft seit Jahren für den politischen Dialog und die Entwaffnung der bewaffneten Gruppen ein.



Ein weiterer Bereich des Engagements von Sant'Egidio in dem afrikanischen Land ist die Präventionarbeit und die Gesundheitsfürsorge durch das DREAM-Programm, insbesondere in der Hauptstadt Bangui.



Während des Treffens wurde auch die Bedeutung des Weges unterstrichen, den das Land zur Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 2022 eingeschlagen hat.



