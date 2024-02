Verwundete Kinder aus Gaza sind zur Behandlung nach Italien gekommen, sie werden von Sant'Egidio und anderen Organisationen aufgenommen, die die humanitären Korridore organisieren

Der Krieg in Gaza betrifft täglich Tausende von Kindern. Einige von ihnen sind derzeit auf Initiative der Regierung in Italien eingetroffen, um ihre Verwundungen zu behandeln. Sie werden von einigen Erwachsenen begleitet. Die Mädchen und Jungen werden in italienische Krankenhäuser gebracht, die sich bereit erklärt haben, sich um sie zu kümmern.



Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat - zusammen mit den anderen Organisationen, die die humanitären Korridore organisieren (Caritas Italien, die Union der evangelischen Kirchen und Arci) und sich schon immer für humanitäre Hilfe eingesetzt haben - die sofortige Bereitschaft für diese humanitäre Aktion bekundet. Es wurde das landesweite Netzwerk aktiviert, um Lösungen zu finden, die die Kinder und ihre Familien versorgen werden.

Jedes Kind hat eine Leidensgeschichte hinter sich. Z.B. der kleine V., der seine ganze Familie verloren hat und die Hand seiner Großmutter nie loslässt. Die Freiwilligen kommen zu ihnen mit Blumen und Spielzeug, ein freundliches Gesicht nach so viel Schmerz.

Die Erfahrung aus acht Jahren humanitärer Korridore für Menschen, die vor Kriegen fliehen (mit denen bisher etwa 7000 Menschen in Europa gerettet werden konnten), wird dazu beitragen, die Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen, die dringend medizinische und humanitäre Hilfe benötigen.