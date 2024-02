7. Februar 1968-2024 -Herzlichen Glückwunsch, Sant'Egidio!

Am 7. Februar 2024 wird die Gemeinschaft Sant'Egidio 56 Jahre alt. Während wir uns in Rom und in der ganzen Welt auf die Feier dieses Jubiläums vorbereiten, blicken wir auf das vergangene Jahr zurück, das viele wichtige Momente enthielt.



Wir haben nur einige davon ausgewählt. 6 Blitzlichter, 6 Aufnahmen, die uns daran erinnern, dass der Weg, den wir gehen müssen, immer der ist, den der heilige Papst Johannes Paul II. der Gemeinschaft aufgezeigt hat: "keine andere Grenze zu setzen als die der Nächstenliebe, die keine Grenzen kennt".

"Ich begrüße daher mit Zuneigung diejenigen unter euch, die durch die humanitären Korridore gekommen sind und nun ein neues Leben führen. Ihr habt einen festen Willen gezeigt, frei von Angst und Unsicherheit zu leben. Ihr habt Freunde und Unterstützer gefunden, die jetzt eine zweite Familie für euch sind."

Hier die gesamte Rede von Papst Franziskus



Wir nähern uns dem zweiten Jahrestag dieses leidvollen und schrecklichen Krieges. Während die humanitäre Notlage von Tag zu Tag ernster wird, setzen die Gemeinschaften von Sant'Egidio ihr Engagement fort, um denen Unterstützung zukommen zu lassen, die unter den dramatischen Folgen leiden.

Seit 2016 haben die humanitären Korridore etwa 7000 Menschen aus Kriegsländern in Sicherheit gebracht: Syrien, Afghanistan, Horn von Afrika. Die Aufnahme und Integration von Migranten ist ein vorrangiges Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio in Europa und weltweit.

Seit 1986 hält die Gemeinschaft den "Geist von Assisi" lebendig, indem sie die Begegnung und den Dialog der Weltreligionen für den Frieden fördert. Jedes Jahr treffen sich Männer und Frauen verschiedener Glaubensrichtungen in einer europäischen Stadt, um ihre Stimmen für den Frieden zu vereinen. Eine "Pilgerreise", an der immer mehr Menschen aus allen Generationen sowie Persönlichkeiten aus der Welt der Kultur und der Religionen teilnehmen.

Die von der Pandemie geprägten Jahre haben deutlich gemacht, in welch prekärem Zustand viele Menschen leben: Menschen - meist ältere Menschen und Migranten - und Familien, die nicht in der Lage sind, sich grundlegende Bedürfnisse ihres Lebens zu leisten: Nahrung, Wohnung, medizinische Versorgung. Die Gemeinschaft verstärkte in jenen Jahren das Engagement ihrer Hilfszentren, um so vielen Bedürfnissen auf koordinierte und einheitliche Weise zu begegnen. So entstanden die "Häuser der Freundschaft": Um das erste in Trastevere herum sind Dutzende in den römischen Vororten und in den Städten entstanden, in denen die Gemeinschaft anwesend ist.

"Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde. Du wirst selig sein, denn sie nicht, um es dir zu vergelten" (Lk 14,12-14). Das Weihnachtsessen ist eine Tradition der Gemeinschaft Sant'Egidio seit 1982, als eine kleine Gruppe armer Menschen am festlichen Tisch in der Basilika Santa Maria in Trastevere eingeladen wurde. Weitere Informationen