"In der Freundschaft liegt der Sieg". Grußwort von Marco Impagliazzo am Ende der Eucharistiefeier zum 56. Jahrestag von Sant'Egidio

Liebe Freunde, guten Abend!

Danke, dass ihr hier seid und an diesem Jahrestag teilnehmt. Eure Anwesenheit ist eine Unterstützung, eure Freundschaft tröstet uns und treibt uns an, besser zu werden. In der Freundschaft liegt der Sieg, sagte ein weiser Christ aus dem Osten. Ich danke Kardinal James Harvey, dem Erzpriester dieser Basilika, und mit ihm dem Abt von St. Paul vor den Mauern, dass sie uns so bereitwillig und wohlwollend aufgenommen haben. Ich danke den Kardinälen, angefangen mit Kardinalsdekan Re, den Erzbischöfen, den Bischöfen, den Delegationen der anderen anwesenden Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Mein besonderer Dank gilt dem lieben Kardinal Matteo für seine tiefgründigen Worte und ein dankbares Gedenken an seine Mission in der italienischen Kirche und im Dienst am Frieden.



Ich danke den anwesenden Mitgliedern der Regierung und des Parlaments sowie den Vertretern der Stadtverwaltung und der Region. Verwurzelt in dieser Stadt und in der Kirche von Rom und vereint mit ihrem Bischof, Papst Franziskus, dem wir unsere Zuneigung und Dankbarkeit bekunden, konnten wir unseren Horizont und unser Engagement für die ganze Welt erweitern. Die Anwesenheit so vieler Mitglieder des diplomatischen Korps, die so viele Länder vertreten, in denen die Gemeinschaft lebt und arbeitet, ist ein Zeugnis dafür. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit. Diese universelle Offenheit hat uns mit so vielen Situationen von Leid und Armut in Berührung gebracht: Ich freue mich, heute einige unserer Brüder und Schwestern aus der Ukraine unter uns begrüßen zu dürfen, und ich danke ihnen für ihre Widerstandsfähigkeit und die unschätzbare humanitäre Arbeit, die sie seit zwei Jahren in so vielen vom Konflikt betroffenen ukrainischen Städten leisten.

Im Laufe der Jahre haben wir die Verantwortung für den Frieden gespürt und ihn in handwerklicher Arbeit aufgebaut. Die Kunsthandwerker des Friedens sind Männer und Frauen der Geschwisterlichkeit, der Ehrenamtlichkeit, der sozialen Verantwortung, der Verbundenheit mit dem anderen. Sie sind Erzieher. Gelebte Geschwisterlichkeit, die offen ist für die ferne Welt wie für den nahen Nachbarn, lässt Visionen des Friedens sprossen. Denn unser Nächster ist heute nicht nur unser Nächster, sondern auch die Welt, die uns auf jede Weise erreicht. Wir können solidarische Handwerker des Friedens sein: Frieden schaffen durch Solidarität. "Wenn ihr Frieden wollt, müsst ihr den Armen die Hand reichen", sagte Johannes Paul II. Solidarität fügt ein zerrissenes menschliches und soziales Gefüge zusammen, heilt von Einsamkeit und schafft Frieden.

Ein dankbarer Gruß geht an die Rechtsanwältin Laura Mattarella, die uns mit ihrer Anwesenheit begleitet, und durch sie habe ich das Vergnügen, dem Präsidenten der Republik zu danken, der vor kurzem ein Werk der Gemeinschaft besuchte und sagte: "Ich danke Ihnen sehr, denn diese Werke machen Italien zu einem Land, das seine wahre Seele zeigt: die menschliche Solidarität, die Fähigkeit, über alle Grenzen hinweg zu verstehen, dass es eine Verantwortung gibt, die alle aufruft. Das gilt natürlich besonders für die Institutionen. Aber für diejenigen, die diese Verantwortung persönlich spüren, ist dies der Weg, sie zum Ausdruck zu bringen, sie zu verwirklichen, ihr konkrete Ergebnisse zu geben. Ich danke Ihnen für das, was Sie tun. Das ist wirklich eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit, die ich mit großer Überzeugung zum Ausdruck bringe."



Es ist die Herausforderung, ein Volk zu sein, das durch Solidarität den Samen des Friedens sät und eine Kultur des Friedens pflegt, eine gute Luft, die nicht durch Gewalt verpestet ist. Wir können uns nicht in die Anonymität zurückziehen und gleichgültig oder ängstlich dem Lauf der Geschichte zusehen. Der Friede ist unser Werk und das so vieler anderer; er ist die tiefe Orientierung der Menschheit; vor allem ist er Gottes Geschenk als Antwort auf unser Gebet und auf die Klage der Leidenden. Danke, dass ihr uns mit eurer Freundschaft, eurer Unterstützung und euren Gebeten begleitet.