Eine Hilfslieferung für die Ukraine mit besonderer Aufmerksamkeit für die Kinder von der Jugend für den Frieden in Rom aus der "ÖkoWerkstatt"

Bildungsmaterialien wie Schulhefte, Stifte, Bleistifte, Buntstifte, Mäppchen und Rucksäcke... und vieles mehr aus der ÖkoWerkstatt! Die Jugend für den Frieden in Rom arbeitet seit langem daran, die für die Ukraine bestimmten humanitären Hilfsgüter zu sammeln, auszuwählen und für den Versand zu verpacken, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der jüngsten Kinder liegt. Aus diesem Grund enthält die Sendung große Mengen an Schulmaterial für Kinder. Die Hilfsgüter werden in wenigen Tagen in Lemberg eintreffen, von wo aus sie an die verschiedenen Sant'Egidio-Zentren im Land und an die Zentren verteilt werden, die am stärksten von dem anhaltenden Krieg betroffen sind.



