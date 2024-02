Nach dem Raktenangriff auf Lemberg am 15. Februar eilt Sant'Egidio denen zu Hilfe, die obdachlos geworden sind

Fast zwei Jahre Krieg, das ist ein Alptraum, der kein Ende nehmen will. Lemberg, das durch den Konflikt bereits schwer gezeichnet ist, wurde am 15. Februar erneut von Raketenangriffen heimgesucht, wobei die Stadt erneut von Bränden und Verwüstungen zerstört wurde.

Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor dramatisch: zerstörte Städte, zerstörte Infrastruktur, eine am Boden liegende Wirtschaft und eine Bevölkerung, die von einem Schmerz erschöpft ist, der kein Ende zu haben scheint.



Doch die Hoffnung lebt in der Solidarität weiter. Die Freunde der Gemeinschaft Sant'Egidio leisten weiterhin konkrete Hilfe für die vom Krieg Betroffenen. Unmittelbar nach den Anschlägen in Lemberg begaben sich Freiwillige an den Ort der Katastrophe, um Lebensmittel, Wasser, lebensnotwendige Güter und Medikamente zu verteilen und denjenigen, die alles verloren haben, psychologische Unterstützung und Trost zu spenden.