In Kuba weiht Sant'Egidio im Zentrum von Havanna die Ambulanz "Freunde auf der Straße" für Obdachlose und ärmere alte Menschen ein

In der "Casa de Paz y Dialogo" der Gemeinschaft Sant'Egidio in Havanna haben Obdachlose und arme ältere Menschen im historischen Zentrum nun einen neuen Raum, der ihnen gewidmet ist.



Eine Ambulanz für die Erstversorgung und Behandlung chronischer und altersbedingter Krankheiten (Diabetes, Bluthochdruck, Atemwegserkrankungen): Die Ambulanz "Freunde auf der Straße" wird durch das Engagement der örtlichen Gemeinschaft Sant'Egidio (zu der zahlreiche Ärzte und Krankenschwestern gehören) in Zusammenarbeit mit dem Orden San Juan de Dios unterstützt, der freiwillige Ärzte, medizinisches Personal und Medikamente entsendet, die kostenlos an die Kranken verteilt werden können.

Die Einrichtung der Räumlichkeiten wurde auch dank der Großzügigkeit des Aktis-Zentrums in Neapel ermöglicht, das seit Jahren aktiv mit Kuba zusammenarbeitet.



Angesichts der Krise, in der sich das Land befindet, stellt die Ambulanz für viele ein Zeichen der Hoffnung dar, wie Bischof Eloy, Weihbischof von Havanna, sagte, der zusammen mit anderen kirchlichen und staatlichen Stellen an der Veranstaltung teilnahm.