Ein Zeichen des Gedenkens, des Widerstands gegen das Böse und der Hoffnung. Gottesdienste für die verstorbenen Obdachlosen in Warschau und Posen

Wir gehen an ihnen vorbei, manchmal ohne es zu bemerken. Sie sterben oft in Stille und Gleichgültigkeit. Deshalb gedenkt die Gemeinschaft Sant'Egidio jedes Jahr der Obdachlosen, die auf den Straßen so vieler europäischer Städte und darüber hinaus gestorben sind. In den letzten Wochen wurden in Warschau Eucharistiefeiern zum Gedenken an Jarek und in Posen an Ewa gefeiert, zusammen mit vielen Obdachlosen und Freunden der Armen: ein Zeichen des Gedenkens und der Hoffnung, aber auch des Aufbegehrens gegen das Böse und ein Aufruf zur Solidarität mit den Obdachlosen. In Polen gibt es schätzungsweise 30.000 Obdachlose, und nach offiziellen Angaben des Innenministeriums sind seit November 32 Menschen an Unterkühlung gestorben, obwohl der Winter nicht besonders hart war.