In Bangui ein Auswertungstreffen zum Friedens- und Versöhnungsprozess in der Zentralafrikanischen Republik, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde

Die Gemeinschaft Sant'Egidio organisierte in Bangui fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens ein Treffen zur Bewertung des Friedens- und Versöhnungsprozesses in der Zentralafrikanischen Republik. Zahlreiche Teilnehmer waren gekommen: die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union, der CEEAC, die in Bangui anwesenden Botschafter der Region, Minister der Regierung, Vertreter der Nationalversammlung und der Armee.



Während des Treffens konnte die Gemeinschaft Sant'Egidio die Arbeit der letzten Jahre vorstellen, die sich auf alle Präfekturen des Landes bezieht und zur Befriedung des Landes beigetragen hat. Die Teilnehmer bedankten sich für die geleistete Arbeit und die Fähigkeit der Gemeinschaft Sant'Egidio, in Krisensituationen einzugreifen - durch Dialog und Entwaffnung bewaffneter Gruppen - und die Bevölkerung in den Friedensprozess einzubeziehen.



