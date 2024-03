Von Gaza nach Rom: das neue Leben der palästinensischen Kinder und ihrer Familie, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio aufgenommen wurden

Beim Verlassen des Kindergartens rennt F. lächelnd und glücklich zu seiner Mutter, um sie zu umarmen. Eine Szene der "Normalität", die jedoch nichts Normales an sich hat. F. ist nämlich eines der palästinensischen Kinder, die zusammen mit ihren Familien aus dem Gazastreifen evakuiert und von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Italien aufgenommen wurden.

Sie sind vor den Bomben und dem Hunger geflohen und tragen die Spuren des Schmerzes und der - manchmal sehr schweren - Wunden des Krieges.



Die erste Gruppe von palästinensischen Flüchtlingen kam vor etwa einem Monat in Italien an. Einige von ihnen befanden sich in einem sehr ernsten Zustand: Sie haben tiefe Wunden, einige mussten amputiert werden und liegen immer noch im Krankenhaus. Andere sind in Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht. Kinder wie F. versuchen, eine Normalität wiederherzustellen, indem sie den Kindergarten oder die Schule besuchen.



Trotz des Krieges wünschen sich viele von ihnen, nach Palästina zurückzukehren, aber das ist im Moment offensichtlich unmöglich. Während die Gemeinschaft auf den Frieden wartet, arbeitet sie daran, den überlebenden Familienmitgliedern die Wiedervereinigung zu ermöglichen.