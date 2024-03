"Ein guter Mensch, ein Freund und Gerechter, der von Jugend an berufen war, mit dem Herrn in der Gemeinschaft unterwegs zu sein". Das Gedenken an Giovanni Ferratini in den Worten von Marco Impagliazzo

Mk 6,7 -13



Schwestern und Brüder

viele sind heute Abend hier in dieser Basilika versammelt, um den Herrn zu bitten, unseren lieben Bruder und Freund Giovanni in sein Reich des Friedens aufzunehmen. Wir umarmen einander wie eine Familie im Gedenken an diesen Freund und Bruder, der uns so viele Jahre lang begleitete und für einige von uns der ältere Bruder war, den wir liebten und von dem wir geliebt wurden.



Wir spüren die Trauer über die schmerzhafte Trennung und die Wunde, ihn nicht mehr bei uns zu haben. Deshalb war es uns ein Bedürfnis, heute Abend zusammen zu sein, wie wir es so viele Jahre lang getan haben, als wir Tag für Tag mit Giovanni zusammen waren. Die Prüfung der Krankheit hat ihn stark getroffen, nicht erst in diesen Tagen, genauso wie andere Leiden, aber in der Prüfung hat er immer Stärke in seinem Glauben an den Herrn, in seiner Liebe zur Heiligen Schrift, im Gebet und in der Freundschaft und Unterstützung seiner Brüder und Schwestern gefunden.

Gemeinsam unterwegs sein, das war von klein auf seine Stärke in der Begegnung mit der Gemeinschaft. Niemals die Freundschaft aufgeben und vor allem in Zeiten der Prüfung nie das Bedürfnis verbergen, geliebt und begleitet zu werden.

Wir hören das Markusevangelium über die Sendung, die Jesus den Zwölfen anvertraut. Jesus beschließt in einem bestimmten Augenblick, die zwölf Apostel in seine Mission einzubeziehen. Und warum? Er tut dies, nachdem er von seiner Familie und seinen Mitbürgern in Nazareth abgelehnt wurde. Ein Prophet wird nur in seiner Heimat, unter seinen Verwandten, in seinem eigenen Haus verachtet, sagte er, während er in Nazaret zum Anlass wurde, um Anstoß zu nehmen.



Genau zu diesem Zeitpunkt ruft Jesus die Jünger und sendet sie zu zweit aus, um ihnen Macht über unreine Geister zu geben. Der Evangelist Markus hatte die Auswahl der Zwölf durch Jesus bereits mit folgenden Worten beschrieben: "Und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkündigen und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben." Und er hatte ihre Namen genannt, er hatte ihnen gesagt, dass sie Menschenfischer werden sollen. Und nun waren die Jünger nicht mehr nur Zuschauer der Sendung Jesu, sondern lebten sie unmittelbar.

Aber für diese Sendung gibt Jesus ihnen eine sehr wichtige Anweisung, dass sie nämlich zu zweit gehen sollen. Warum? Um sich gegenseitig in diesem neuen Unterfangen der Mission zu unterstützen, das voller Überraschungen sein würde. Tag für Tag sollen sie den Begleiter aufnehmen und ihm Hilfe anbieten. Und auch, um den nicht nur auf den individuellen, sondern auf den gemeinschaftlichen Charakter dieser Mission und Botschaft hinzuweisen, deren Träger sie sind.



Denn, Schwestern und Brüder, die Sendung wird gemeinsam erfüllt. Sie ist ein gemeinsames Werk, sie ist nicht das Ergebnis des Protagonismus des einen oder anderen. In diese Mission hat der Herr auch uns eines Tages einbezogen. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir bereit oder vorbereitet sind, er hat uns aufgefordert zu gehen, aber er hat eines festgelegt: Geht jeweils zwei zusammen. Und er gab uns die Kraft seiner Liebe und seines Wortes, um die vielen unreinen Geister zu überwinden, denen man auf den Straßen der Welt begegnen kann.

Unter den Namen der Jünger Jesu befindet sich auch der von Giovanni Ferratini, der von klein auf von Jesus berufen wurde, bei ihm zu sein und sein Evangelium in den vielen Arten und Formen zu verkünden, die sich in den Begegnungen mit den Menschen zeigen. Giovanni verstand es, diese Mission in vollem Umfang zu interpretieren, indem er sich nie als Protagonist sah und sich nie von den Brüdern und Schwestern trennte, die der Herr ihm von Zeit zu Zeit zur Seite stellte, indem er die Freuden und Leiden der Mission und auch des Lebens teilte und nicht aufgab, das Evangelium mit seinem Leben als guter, fürsorglicher Mensch und Freund zu verkünden.



Im Laufe seines Lebens begegnete Giovanni mit der Gemeinschaft vielen Menschen, vor allem aus den Randgebieten, und hatte auf die eine oder andere Weise die geistige Intelligenz, sie mit seiner freundlichen und zuvorkommenden Art der Gemeinschaft und dem Herrn näher zu bringen, und er war immer verfügbar. Giovanni war ein großartiger Freund, aber auch ein rechtschaffener Mann. Ja, ein rechtschaffener Mann.



Er verstand sehr gut, wozu der Herr ihn seit seiner Jugend berufen hatte: bei ihm zu sein. Ja, um Tag für Tag bei ihm zu sein, mit ihm zu leben, hinter ihm herzugehen. Und Giovanni setzte Jesu Mission in der Welt fort, indem er jeden Tag mit Jesus zusammen war. Und von heute an ist er bei ihm für das ewige Leben.