In Antwerpen hat Sant'Egidio "Katalyma" eröffnet: eine Wohnung für obdachlose Menschen

Am 7. März 2024, wurde in Antwerpen ein neues Zuhause für Obdachlose mit dem Namen Katalyma eröffnet. In der griechischen Bibel ist es das Wort für "Herberge". Es taucht im Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Evangelium (Lukas 10,34) auf und soll ausdrücken, was Sant'Egidio tut: bei dem halbtoten Mann anhalten, seine Wunden heilen, aber auch dauerhafte Unterstützung, ein Zuhause, ein familiäres Umfeld bieten.



Die Wohnung in einem Wohnviertel von Antwerpen wird fünf Obdachlose beherbergen, die endlich eine Bleibe haben. Durch Arbeitsteilung und entsprechend ihren Fähigkeiten verwalten die fünf Männer das Haus selbständig. Unterstützt werden sie dabei von einem Team der Mensa Kamiano und Freiwilligen von Sant'Egidio.



Die Wohnungskrise macht sich immer stärker bemerkbar, vor allem in den unteren Schichten der Antwerpener Bevölkerung. Ein aktueller Bericht der Fernsehsendung 'Pano' hat die dramatische Wohnungskrise aufgezeigt. Selbst die Suche nach bezahlbaren Mietwohnungen wird immer schwieriger, vor allem für ärmere Menschen.

Im Laufe der Jahre ist die Suche nach einem Zuhause für Menschen in prekären Wohnsituationen zu einer immer wichtigeren Aufgabe für Sant'Egidio geworden. Derzeit bietet die Gemeinschaft 125 Menschen an verschiedenen Standorten bezahlbaren Wohnraum an.