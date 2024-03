Innsbruck: Am Sonntag Laetare wurde die Freude durch den Besuch des Bischofs im Heim Wirklichkeit

Die Freude war am vierten Fastensonntag "Laetare" im Seniorenwohnheim Saggen deutlich zu spüren: Bischof Hermann Glettler wurde von den Bewohnern herzlich empfangen sowie von den vielen Freunden von Sant´Egidio, die regelmäßig die älteren Menschen begleiten. In der Predigt der Sonntagsmesse erinnerte der Bischof daran, dass "jeder, gleich wie alt er ist, wieder neu geboren werden kann", so wie Jesus es damals Nikodemus erklärt hat.

Besonders groß war die Freude bei den ältesten Bewohnerinnen im Alter von 103 und 104 Jahren. Aber auch der jüngste Besucher, ein 3 monatiges Kind einer Flüchtlingsfamilie aus Damaskus, trug zum frohen Zusammensein bei.