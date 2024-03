Gedenken an den Obdadchlosen Steven und die Freunde, die auf der Straße in New York gestorben sind

Am Samstag, den 9. März, versammelte sich die Gemeinschaft Sant'Egidio in New York mit vielen obdachlosen Freunden in der Our Saviour Church. Gemeinsam gedachten sie namentlich der vielen armen obdachlosen Freunde und Bekannten, die im vergangenen Jahr in New York verstorben sind. Es war ein Moment voller Zuneigung und Vertrautheit in einer Stadt, in der Anonymität vorherrscht - besonders gegenüber den Armen.



New York ist in den letzten Jahren immer gewalttätiger und ärmer geworden: Die Zahl der Menschen, die in Notunterkünften schlafen, hat sich seit Anfang 2022 verdoppelt, von 45.000 auf 91.000. Aus diesem Grund vervielfacht Sant'Egidio sein Engagement. Im Laufe der Jahre ist die Gemeinschaft für so viele von ihnen zu einem Freund und Begleiter geworden.



Die Kerzen, die von den Kindern der Friedensschule angezündet wurden, und die Blumen, die am Ende an alle Gottesdienstbesucher verteilt wurden, waren ein Zeichen des Lichts, der Hoffnung und der Solidarität, die so vielen Menschen entgegengebracht wird.