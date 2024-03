München: Gedenken an Dorin und Vasile und die Freunde, die nach einem schwierigen Leben auf der Straße gestorben sind

Seit 10 Jahren gedenkt die Gemeinschaft Sant'Egidio von München an Dorin und Vasile, zwei rumänische Freunde, die im sehr harten Winter 2014 in München auf der Straße gestorben sind. Einer von von ihnen hatte Krebs. Die Gemeinschaft erreichte es, dass er kostenlos in der Klinik behandelt wurde, doch dann wurde er auf die Straße entlassen. Kein Haus, keine Einrichtung wollte ihn aufnehmen.

In Erinnerung an diese beiden und die Freunde der Mensa, dei in den letzten Jahren gestorben sind, wurden alle Namen verlesen, um deutlich zu machen, dass wir eine große Familie sind über die Grenze des Todes hinaus und dass bei Gott alle Namen verzeichnet sind.