13. März 2013 - 2024: Herzlichen Glückwunsch, Papst Franziskus, ein aufrichtiges Dankeschön von der Gemeinschaft Sant'Egidio für diese Jahre des Pontifikats, für den unermüdlichen Aufruf zur universalen Geschwisterlichkeit und zum Frieden

Die Gemeinschaft Sant'Egidio schließt sich mit Zuneigung und Dankbarkeit den Glückwünschen an Papst Franziskus zum elften Jahrestag seines Pontifikats an.

In diesen schwierigen Zeiten erinnert die Stimme des Papstes immer wieder an die Grundlagen für die Geschwisterlichkeit und den Frieden. Wir schließen uns seinem Gebet mit den Worten an, die er am Ende seiner Enzyklika "Fratelli tutti" an alle Christen und Menschen guten Willens gerichtet hat.

Herr und Vater der Menschheit,

du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen.

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein.

Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung,

nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden.

Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen

und eine menschenwürdigere Welt

ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg.

Gib, dass unser Herz sich

allen Völkern und Nationen der Erde öffne,

damit wir das Gute und Schöne erkennen,

das du in sie eingesät hast,

damit wir engere Beziehungen knüpfen

vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen.

Herr, unser Gott, dreifaltige Liebe,

lass aus der Kraft deiner innergöttlichen Gemeinschaft

die geschwisterliche Liebe in uns hineinströmen.

Schenke uns die Liebe, die in den Taten Jesu,

in der Familie von Nazaret und in der Gemeinschaft der ersten Christen aufscheint.

Gib, dass wir Christen das Evangelium leben

und in jedem Menschen Christus sehen können,

dass wir ihn in der Angst der Verlassenen und Vergessenen dieser Welt

als den Gekreuzigten erkennen

und in jedem Bruder, der sich wieder erhebt, als den Auferstanden.

Komm, Heiliger Geist, zeige uns deine Schönheit,

die in allen Völkern der Erde aufscheint,

damit wir entdecken, dass sie alle wichtig sind,

dass alle notwendig sind, dass sie verschiedene Gesichter

der einen Menschheit sind, die du liebst. Amen.



