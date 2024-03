Innsbruck: Iftar als Zeichen des Friedens und der Freundschaft, die Brücken zu den Neueuropäern baut

Für ihre muslimischen Freunde lud die „Jugend für den Frieden“ (Youth for Peace) der Gemeinschaft Sant´Egidio am 15. März zu einem gemeinsamen Ifthar-Essen ein. Gäste waren vor allem die Familien der Kinder der „Schule des Friedens“ aus Syrien sowie andere geflüchtete Freunde aus Afghanistan und dem Iran. Die Einladung wurde mit Freude angenommen, und so kamen über 60 Personen im Saal der Malteser in Innsbruck-Wilten zusammen. Die Vielfalt der Herkunftsländer spiegelte sich auch in den köstlichen feinen Speisen wieder, welche manche Mütter selbst zubereitet hatten. „Wir fühlen uns hier wie in einer großen Familie mit euch“ - brachte es eine Frau auf den Punkt. „Wir sind glücklich an diesem Abend, voller positiver Engergie!“ Und in diesem Jahr überschneiden sich die Fastenzeit im christlichen Glauben und der islamische Fastenmonat Ramadan für einige Wochen und lassen uns so im Fasten und Beten verbunden sein und in der großen Hoffnung auf Früchte des Friedens in allen Ländern und in unserer nächsten Umgebung.

Tatkräftig packten in der Vorbereitung frühere Kinder der „Schule des Friedens“ mit an, die jetzt Jugendliche sind, sowie Freunde aus der Ukraine, aus Syrien und engagierte Mitglieder der Malteser. Danke allen für die Ermöglichung dieses einzigartigen gemeinsamen Essens!