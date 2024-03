Das Buch "Der Schrei nach Frieden. Warum wir auf ihn hören müssen" von Andrea Riccaerdi ist auf Deusch erschienen

Millionen von Männern und Frauen schreien nach Frieden. Oft wird ihr Schrei durch den Lärm der Waffen erstickt. Der Krieg in der Ukraine bedeutet wie alle Kriege Zerstörung, Tod und Chaos. Sie setzen Kräfte des Bösen frei. Das wird aktuell beim schrecklichen Konflikt im Heiligen Land deutlich.

Andrea Riccardi reflektiert in diesem Buch über die Notwendigkeit, eine Kultur des Friedens und eine spirituelle und soziale Bewegung zu schaffen, die den Frieden in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Politik stellt. Riccardi ist überzeugt: Es ist möglich, Baumeister des Friedens zu werden: Es hängt von jedem von uns ab. Wissen, sich informieren, die Ereignisse verfolgen, solidarisch sein mit denen, die unter dem Krieg leiden und sich im Gebet an sie erinnern bedeutet, sich nicht abzuwenden. Eine lebendige öffentliche Meinung kann die Geschichte der Nationen und die internationale Politik beeinflussen und verändern. Sie kann dem Krieg einen Riegel vorschieben, ihm zuvorkommen und Wege zum Frieden eröffnen.

Echter-Verlag, Würzburg 2024 - ISBN 978-3-429-05978-1