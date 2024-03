Der verlorene Horizont. Leitartikel von Andrea Riccardi in Avvenire

Es gibt keinen Ausweg aus dem Würgegriff, in dem sich die Ukrainer befinden: Bombardierungen, Flüchtlinge, Tote, Verwundete, Verstümmelte. Innerhalb von zwei Jahren sind neue Kriege ausgebrochen. Seit dem 15. April 2023, der Schlacht von Karthum, herrscht im Sudan Krieg zwischen den Streitkräften und den schnellen Eingreiftruppen, den Paramilitärs von General Dagalo, genannt Hemedti, während anderthalb Millionen Sudanesen ins Ausland geflohen sind. Am 7. Oktober hat der Terroranschlag der Hamas auf Israel den israelisch-palästinensischen Konflikt gewaltsam neu entfacht: Mehrere israelische Geiseln werden noch immer festgehalten, und Israel bekämpft die Hamas im Gazastreifen, wo sich mehr als zwei Millionen Palästinenser aufhalten.

In Afrika untermauert der Mythos des Antikolonialismus die Ablehnung verschiedener Länder gegenüber dem Westen und die daraus resultierende Offenheit gegenüber der russischen Militärpräsenz, wie z. B. in Guinea Conakry, Burkina Faso und Niger, die alle vom Militär geführt werden. Der globale dschihadistische Terrorismus hat nun die Sahelzone zu seinem Epizentrum gemacht und nutzt die Schwäche der Staaten in der Region aus. Der Norden Mosambiks wird von einem islamistischen Guerillakrieg bedroht, dem die schwache mosambikanische Armee wenig entgegenzusetzen hat. Andere Krisen sind im Rest der Welt offen. Man braucht nur Syrien zu erwähnen, ein Land, das seit mehr als zehn Jahren von blutigen Kämpfen heimgesucht wird und noch immer keinen Frieden gefunden hat.

Die Welt ist nicht nur von schweren Krisen geprägt, sondern hat auch den Frieden als Horizont für die Beziehungen zwischen den Ländern verloren. Das kriegerische Gerede nimmt zu. Große Länder wie Russland und die Vereinigten Staaten sind in gewisser Weise auf der Seite der Konfliktparteien oder in diese verwickelt. Das Gleiche gilt für die europäischen Länder. Die Verflechtung der Konflikte zwischen ihnen ist beeindruckend: von der israelisch-palästinensischen Krise bis zum Jemen in nur wenigen Monaten. Eine Ausweitung der Krise wurde aufgrund der libanesischen Hisbollah-Initiative befürchtet, aber sie ist nicht eingetreten. In der Zwischenzeit kursiert zu viel Hass in der Welt: Antisemitismus, der wieder aufflammt, Gewalt gegen Christen, um eine radikale Identität zu bekräftigen, die Ablehnung von Migranten als Eindringlinge, die Identifizierung des weißen Mannes mit dem alten Kolonialismus.

In uns, in unseren europäischen Ländern, die durch so viele Jahrzehnte des Friedens getröstet wurden, die nur aus der Ferne in Konflikte verwickelt sind, herrscht eine Trägheit, die uns die Risiken nicht sehen lässt, die höchstens durch einige terroristische Aktionen erschüttert werden. Aber die Zukunft wird nicht wie die Vergangenheit sein. Die Situation ist brisant: Es ist nicht einfach, in Frieden zu leben inmitten so vieler Kriegsherde, die das Risiko bergen, das Feuer auszuweiten, oder mit so großer Wut und so viel Konfliktdenken unter Völkern, die sich von einander entfernen, obwohl sie durch die Globalisierung einander näher gekommen sind, und einander hassen und nicht verstehen, dass sie zusammengehören. Die Kriege verewigen sich, und so besteht die Gefahr, dass sie sich ausweiten.

Man fragt sich, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergehen wird: ein größerer Krieg als der gegenwärtige oder die Entscheidung, die Ukraine sich selbst zu überlassen, wie es mit Afghanistan geschah (nach zwanzig Jahren militärischen Engagements und vielen Toten)? Die "einheitsstiftenden Bestrebungen" sind in Vergessenheit geraten, obwohl sie für die Überwindung von Entfernungen so wichtig waren. Auch die Ökumene befindet sich in einer schweren Krise. Die russisch-orthodoxe Kirche und das Patriarchat von Konstantinopel haben ihre Beziehungen zueinander wegen der Anerkennung der ukrainischen autokephalen Kirche abgebrochen. Russen und Kopten überprüfen ihre Beziehungen zu Rom nach dem Schreiben Fiducia supplicans.

Doch durch die Revolution der Globalisierung mit der ebenfalls globalen Erfahrung der Pandemie haben wir nun das Gefühl, dass "wir alle im selben Boot sitzen", wie es Papst Franziskus in einem schwierigen Moment der Covid-Pandemie treffend formulierte. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt in einen größeren Krieg abgleitet. Sicherlich gibt es viele "Schlachten" zu schlagen: Die internationale Gemeinschaft muss wieder zueinander finden. Eine große Friedensinitiative muss wieder ins Leben gerufen werden, Brücken müssen wieder aufgebaut werden, das Bewusstsein, dass Krieg eine Niederlage für alle ist, muss vermittelt werden.

Das ist die Richtung, in die sich Papst Franziskus bewegt, der von so vielen kritisiert wird, die in einer Logik des Krieges Partei ergreifen, darunter auch Katholiken, die vergessen haben, wie sehr der Papst eine große Ressource für eine menschlichere Welt und eine Kirche ist, die mehr nach dem Evangelium lebt. Es gibt jedoch noch so viel diplomatisches, intellektuelles, menschliches und spirituelles Potenzial in der Welt, um die internationalen Beziehungen im Sinne des Friedens neu zu gestalten, um diejenigen, die Krieg führen, zum Aufhören zu zwingen und den Kleinen und den Großen zu zeigen, dass der Frieden das gemeinsame Interesse ist.

[Andrea Riccardi]